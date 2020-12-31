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Türkiye'de bugüne kadar en çok görüntülenen tweet belli oldu

İSTANBUL'da oynanan PSG maçında ırkçı söylemlere maruz kalan Pierre Webo için atılan tweet, 100 milyon görüntülenmeyi geçerek rekor kırdı.

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Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi deplasmanında Paris Saint-Germain ile oynadığı maç sırasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuş ve bunun üzerine maç ertelenmişti.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün ırkçı söylemlere maruz kalan Pierre Webo için attığı tweet, Türkiye'de bugüne kadar en fazla görüntülenmeye ulaşan tweet oldu.

100 milyon görüntülenmeyi geçti
Kulüpten alınan bilgiye göre söz konusu tweet, 100 milyon görüntüleme barajını geçerek, şimdiye kadar ülkemizdeki en yüksek görüntülenme sayısına ulaşan tweet olarak kayıtlara geçti.

UEFA'nın sloganlarından olan "No To Racism. Respect" (Irkçılığa hayır. Saygı) sözlerinin yer aldığı tweet, şu ana kadar 570,4 bin beğeni ve 228,7 bin retweet almış durumda.

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