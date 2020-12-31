BIST 1.478
DOLAR 7,45
EURO 9,15
ALTIN 454,72
HABER /  YEREL
ADV Buratti Kış İndirimi Başladı. %55'e Varan Yeni Sezon İndirimini Kaçırmayın

Kayseri'de şok! Kovid-19 karantinasındaki kişi evinde ölü bulundu

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan eşi ve oğlu ile karantinada olduğu evde ölü bulundu. 

Abone ol

Kayseri'de Bahçelievler Mahallesi Gesi Caddesi'ndeki evinde, emekli Fikret Doğruyol'un (52) odasından dışarı çıkmamasından şüphelenen aile bireyleri yanına gitti. 

Doğruyol'u yatağında hareketsiz bulan eşi ve oğlu, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. 

Sağlık ekipleri Doğruyol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kovid-19 testi pozitif çıkan eşi ve oğlu ile karantinada olan Doğruyol'un, dün akşam rahatsızlandığı ve eve gelen sağlık ekiplerince yapılan testinin sonucunun henüz çıkmadığı öğrenildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kasım Süleymani suikastında şok iddia! Saldırıda İngilizlerin de payı var!
Lionel Messi, ABD yolcusu! Lüks daire bile aldı
Mardin merkezli 2 ilde DEAŞ operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı
Galatasaray'da kimler gidecek kimler kalacak?
LeBron James'ten inanılmaz performans
Antalya'da 3 bin lira harcadı plajları altına üstüne getirdi! Bakın ne buldu
Çin'de yük gemisi battı! 2 kişi öldü
Yeni yıl mesajları 2020 uzun komik arkadaşa ve sevgiliyi uygun mesajlar
Almanya Başbakanı Angela Merkel: Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüm
Çin koronavirüs aşısıyla ilgili Prof. Dr. Ateş Kara'dan dikkat çeken tespit
Yorumlar