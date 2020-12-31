Manchester United'ın gözü Çağlar ve Ozan'da

Savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Manchester United, Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü ve Schalke 04'ün başarılı stoperi Ozan Kabak'ı yakın takibe aldı.

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Dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hemen hemen her transfer döneminde çarpıcı isimleri kadrosuna katan Kırmızı Şeytanlar'ın bu kez hedefinde ise milli yıldızlarımız var. Savunma hattını güçlendirmeyi planlayan ManU, Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü ve Schalke 04'ün başarılı stoperi Ozan Kabak'ı yakın takibe aldı.

Alex Ferguson'un emekliliği sonrası bir türlü eski günlerine dönemeyen Manchester United, yıllardır transfere en çok para harcayan takımlardan biri. Bu sezon İngiltere'de şampiyonluk hedefleyen ManU, devre arasında başta savunma hattı olmak üzere önemli isimleri almayı planlıyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın stoper hedefleri arasında ise 2 milli futbolcumuz da yer alıyor. İşte Manchester United'ın 5 kişilik stoper listesi...

JULES KOUNDE - 22 yaşında Sevilla forması giyiyor.

BEN WHITE - 23 yaşında Brighton forması giyiyor.

PAU TORRES - 23 yaşında Villarreal forması giyiyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ - 24 yaşında Leicester City forması giyiyor.

OZAN KABAK - 20 yaşında Schalke 04 forması giyiyor.