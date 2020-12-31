BIST 1.478
DOLAR 7,45
EURO 9,15
ALTIN 454,72
HABER /  YEREL
ADV Buratti Kış İndirimi Başladı. %55'e Varan Yeni Sezon İndirimini Kaçırmayın

Antalya'da emekli polis memurundan acı haber: Teknesinde ölü bulundu

ANTALYA'da balık avına çıkıp geri dönmeyen emekli polis memuru Bekir Altınay'ın (50), teknesinde cansız bedenine ulaşıldı.

Abone ol

Kendisine ait 'Rüçhan Bey' adlı tekneyle dün balık avına çıkan emekli polis memuru Bekir Altınay'dan haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde durumu 158 Sahil Güvenlik Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine Antalya açıklarındaki tekneye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Altınay'ı teknede hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Bekir Altınay'ın öldüğü belirlendi.

Ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsiyle belirlenecek olan emekli polisin cenazesinin, Burdur'un Bucak ilçesi Kızılkaya köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılbaşında televizyonda ne var 2021 kanalların yılbaşı program listesi
Hasan Akgün açıkladı! Büyükçekmece Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin 592 TL oldu
Filyasyon görevlisi, 'meyve yiyin' dedi aldığı cevap şok etti! 'Bizim evde meyve yok'
Kayseri'de şok! Kovid-19 karantinasındaki kişi evinde ölü bulundu
Lionel Messi, ABD yolcusu! Lüks daire bile aldı
Hatay’da doktor Adnan Ezelsoy koronavirüsten hayatını kaybetti
Mardin merkezli 2 ilde DEAŞ operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı
Galatasaray'da kimler gidecek kimler kalacak?
Şenol Güneş: Kötülükleri şutlayın, iyiliklere kucak açın
LeBron James'ten inanılmaz performans
Yorumlar