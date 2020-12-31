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Bartın’da İl dışından gelenlere PCR testi uygulanıyor

İhlas Haber Ajansı

BARTIN Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kent genelinde korona virüs vaka yayılım hızının düşürülmesi amacıyla kente İl dışından giriş yapan vatandaşlara PCR testi uygulanmasına karar verdi.

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Alınan karar doğrultusunda kent girişlerindeki uygulama noktalarında kolluk kuvvetlerince HES kodu sorgulaması yapılan vatandaşların ateşleri de ölçülürken İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince PCR testleri gerçekleştiriliyor.

Kontrollerde vatandaşların kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri sisteme kaydedilip aynı gün içinde çıkan PCR test sonuçlarına göre pozitif çıkanlar ve temaslıları karantina yurtlarına sevk ediliyor.
Kentte mahalle ve köy muhtarları aracılığıyla da İl dışından gelen vatandaşların bilgileri İl Sağlık Müdürlüğüne iletiliyor.
Filyasyon ekiplerince adreslerinde ziyaret edilen vatandaşlardan da PCR testi alınıyor. Test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlarla temaslıları uygulama kapsamında karantina yurtlarına sevk ediliyor.

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