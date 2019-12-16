Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar şoku! Sezonu kapattı!

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığı duyuruldu.

Fenerbahçe'de yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta sakatlanarak oyundan çıkan 26 yaşındaki savunma oyuncusunun yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edildiği açıklandı.

Açıklamada, "2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a 'geçmiş olsun' der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.