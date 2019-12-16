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Erdoğan: Larkin'i milli takımımızda görmek isteriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin'i milli takımda görmek istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen ATV-A Haber ortak yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir gündemi meşgul eden "Larkin'in milli takımda oynaması" konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'Vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Takımı'nda oynayabileceğini söyleyen ABD'li yıldız Shane Larkin'e A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kapısının açık olduğunu kaydetti. Vatandaş olduğunda kendilerinin gereğini yapacağını dile getiren Erdoğan, "Larkin vatandaşımız oldu mu bilmiyorum. Vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. Bu da milli takımı gayet iyi yere taşır" ifadelerini kullandı.

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