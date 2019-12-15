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Şanlıurfa'da amca çocukları arasında kavga 2 ölü 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde amca çocukları arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını, kaybederken 5 kişi ise yaralandı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde yaşanan kavgada; edinilen bilgiye göre, akraba olan Ateş ailesinin fertleri daha öncedeki bir husumet nedeniyle kavga etti.

Silahların da kullanıldığı kavgada Salih Ateş (60), Yaşar Ateş (60), Doğan Ateş (28), Pembe Ateş (64), Müslüm Ateş (31), Duham Ateş (54) ve Bekir Ateş (29) yaralandı.

Yaralılar; özel araçlar ve olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılırken tedavi altına alınan Salih Ateş ile Yaşar Ateş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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