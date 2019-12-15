İsviçre'yi Ankara sanan Pelin Batu alay konusu oldu!

Canlı yayınlarda yaptığı garip hareket ve açıklamalarla sık sık gündem olan Pelin Batu, bu kez Twitter paylaşımıyla alay konusu oldu. İsviçre'nin Montrö şehrinde çekilen görüntüler Twitter'da Ankara Gölbaşı diye paylaşılırken Pelin Batu bunu sevinçle karşıladı.

İsviçre Montrö'de düzenlenen yılbaşı etkinliklerini bir Twitter kullanıcısının, "Ankara Gölbaşı Teşekkürler Mansur Yavaş" yazarak paylaştığı görüntüye balıklama atlayan Pelin Batu, sosyal medyanın diline düştü.

Emekli Büyükelçi İnal Butu'nun kızı Pelin Batu bu görüntüleri paylaştı ve "Bazen küçücük bir şey hayatın büyüsünü hatırlatır..." notunu düştü.

Bazen küçücük bir şey hayatın büyüsünü hatırlatır... https://t.co/tkc8uV4m9f — Pelin Batu (@pelinbatutr) 15 Aralık 2019

Yurt dışında da yaşayan Batu bir başka kullanıcının, "Bu yer neresi bilginiz var mı?" sorusuna ise "Gölbaşı, Ankara" cevabını verdi.

Ankara olmadığını anlayınca sitem etti

Görüntünün Ankara'da çekilmediğini anlayan Pelin Patu, daha sonra, "Trollere ne kadar çok inanıyorum!" paylaşımında bulundu.

İşte sosyal medyada Pelin Batu'ya gelen yorumların bazıları: