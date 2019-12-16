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İstanbul'da zehir tacirlerine büyük baskın! 100'den fazla gözaltı var

İSTANBUL'un birçok ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş operasyon yapıldı. 103 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, uyuşturucu ticareti yapan ‘torbacı’ diye tabir edilen şüphelileri yönelik operasyon düzenledi.

Önceden belirlenen adreslere yönelik düzenlediği operasyon özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıları kırarak girdi.

Teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı yapılan baskında şüphelilerin adresleri didik arandı. 113 adrese yapılan ve 118 kişiye yönelik yapılan operasyonda 103 kişi gözaltına alındı.

Arama işlemleri devam ederken şüpheliler sağlık kontrolüne, oradan da sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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