Komandolar teröristlere nefes aldırmıyor sosyal medyadan paylaşılan o anlar
Terörle mücadelede eli kanlı teröristlere göz açtırmayan kahraman Türk komandoları her türlü şartlar altında operasyonları sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın son paylaştığı fotoğraflarda komandolar dağların eteklerinde teröristlerin izini sürüyor.
Gerek sınır içi gerek sınır ötesinde terör örgütlerine karşı başarılı operasyon düzenleyen kahraman Mehmetçik, terörle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan paylaştığı son paylaşımda komandolar zorlu hava koşullarına aldırmaksızın operasyonları icra ediyor.
Teröristlere nefes aldırmayan komandolar, yaz kış demeden güvenliği sağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı zorlu şartlar altında görev yapan askerlerin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.
Bakanlığın yaptığı paylaşımda, "Yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere, engel tanımaz aşarız, yüce engin dağlara, el verir uzanırız mor siyah bulutlara, ben Türk komandosuyum..." ifadelerine yer verildi. İşte Mehmetçik'in karlı dağlarda düzenlediği operasyondan kareler...