Sivas'ta 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitti

SİVAS'ta gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılanların sayılı 30’a yükseldi.
Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Yiğitler Köyü'nde bir evde katıldıkları mevlit programından sonra evlerine dönen ikisi çocuk 30 kişi mide bulantısı ve kusma şikayeti ile Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı
3 kişi Sivas’a sevk edildi. Yoğunluk nedeni ile izinli personel hastaneyle çağrıldı. Hastaların yedikleri yemekten etkilenmiş olabileceği düşünülüyor. Rahatsızlıkların kesin nedeninin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı.