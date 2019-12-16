Mardin'de akü hırsızları 59 kamera 4 bin saat incelenerek yakalandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde TIR ile iş makinelerinden akü hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 11 kişi, özel ekibin güvenlik kameraları üzerinde 4 bin saat süren incelemesiyle yakalandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçede akü hırsızlık olaylarını aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, TIR ve iş makinelerindeki akü hırsızlığı şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada 59 iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, 59 iş yerindeki güvenlik kameralarında yaptıkları 4 bin saatlik görüntü izlemelerinin ardından TIR ve iş makinelerinde akü hırsızsızlık olayına karışanları tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekiplerin düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 5 akü ise ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki sorgunusun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.