HABER /  YEREL

Mardin'de akü hırsızları 59 kamera 4 bin saat incelenerek yakalandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde TIR ile iş makinelerinden akü hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 11 kişi, özel ekibin güvenlik kameraları üzerinde 4 bin saat süren incelemesiyle yakalandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçede akü hırsızlık olaylarını aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, TIR ve iş makinelerindeki akü hırsızlığı şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada 59 iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, 59 iş yerindeki güvenlik kameralarında yaptıkları 4 bin saatlik görüntü izlemelerinin ardından TIR ve iş makinelerinde akü hırsızsızlık olayına karışanları tespit etti.

 Şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekiplerin düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 5 akü ise ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki sorgunusun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu kendisine hakaret eden şahsı ÇYDD’ye bağış şartıyla affetti
İstanbul'da zehir tacirlerine büyük baskın! 100'den fazla gözaltı var
Erdoğan'dan flaş erken seçim açıklaması
Erdoğan'dan ABD'ye İncirlik resti
İklim zirvesi büyük hayal kırıklığı yarattı
O il için korkutan deprem açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan: Larkin'i milli takımımızda görmek isteriz
Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Hulusi Akar: NATO'dan uzak durmak gibi bir niyetimiz ya da girişimimiz yok
İstanbul Balat'ta taciz anı güvenlik kamerasında
Vücudu ısıtan yiyecekler neler kök sebzeleri tüketin!
Levent Uysal kimdir aslen nereli Doğa Koleji yeni sahibi hayatı
Yorumlar