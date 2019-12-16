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Ellerin kırılsın! Elazığ'da öz annesini bu hale getiren şahıs tutuklandı

ELAZIĞ’da, F.G., tartıştığı annesi Handan G.’yi (58) feci şekilde darp etti. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan Handan G. hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan F.G. tutuklandı.

Olay, kent merkezindeki Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Handan G., ile aynı evde yaşadığı oğlu F.G. arasında iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine F.G., annesini dövdü. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan Handan G., komşuları tarafından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü, F.G., evden çıkarken, komşular durumu polise bildirdi.

Tutuklandı

Polis ekiplerince yakalanan F.G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Handan G.’nin, daha önce de oğlu F.G.’den gördüğü şiddet nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi.

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