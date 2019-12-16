HDP Kızıltepe belediye başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi

MARDİN Kızıltepe Belediye Başkanlığı terör soruşturması kapsamında 4 gündür gözaltında olan HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, Kızıltepe Belediye Başkanı iken İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması nedeniyle 4 Kasım’da görevinden uzaklaştırıldı.
Tutuklanarak cezaevine konuldu
Soruşturma kapsamında 12 Aralık'ta 'Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alınan Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Yılmaz, tutuklanarak cezaevine konuldu.