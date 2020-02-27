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Fenerbahçe taraftarından büyük tepki

ING Basketbol Süper Ligi'nde sahasında oynadığı derbide Galatasaray’a kaybeden Fenerbahçe’de taraftarlar, kötü gidişat için Başkan Ali Koç'tan çözüm bulmasını istedi.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldiği Galatasaray’a 80-75’lik skorla mağlup oldu ve rakibine 9 yıl sonra sahasında maç kaybetti.

Sarı-lacivertliler pazar günü de futbolda rakibine yine yenilmişti. Maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a seslenen taraftarlar, kötü gidişat için Koç’tan çözüm bulmasını istedi.

Öte yandan maçın ardından Başkan Ali Koç soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçti.

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