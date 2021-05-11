Fenerbahçe-Sivasspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'de kıyasıya süren şampiyonluk yarışında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, zorlu rakip Sivasspor'u konuk ediyor. Lider Beşiktaş'ın kaybettiği geçen haftada Ankaragücü maçını son dakikada kazanan Kanarya; Sivas karşısında da kazanıp, Beşiktaş'ın bir kez daha hata yapmasını ümit ediyor. Kritik mücadelenin detayları ve önemli pozisyonları canlı yayınla İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 41'inci haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 20:30'da başlayan karşılaşmada hakem Halis Özkahya görev alıyor. Müsabaka BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesinin ardından 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. 79 puanı olan Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
38 maçta 59 puan toplayan Sivasspor ise ligde 6'ncı sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE- SİVASSPOR: 0-2 (CANLI SKOR)
49- GOOOL! Sivasspor, Hakan Arslan'ın golüyle 2-0 öne geçti.
45-GOOOL! Sivasspor golü buldu. Takımını öne geçiren isim Kayode.
24- Bu dakikada Demir Grup Sivasspor takımı gole yaklaşıyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor. Şutu çeken isim Casimir Ninga.
19- DİREK! Demir Grup Sivasspor, Olarenwaju Kayode ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor.
9- Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği; İrfan Can Kahveci oyundan çıkarken Mert Hakan Yandaş oyuna giren isim.
3- Max Gradel önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Max Gradel tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
11'ler:
Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Attila Szalai, Tisserand, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Dimitrios Pelkas, Enner Valencia.
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Nınga, Gradel, Kayode