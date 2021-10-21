Fenerbahçe Royal Antwerp maçı CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i ağırlıyor. Kanarya, rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 19.45'te başlayan karşılaşmayı Rusya'dan Sergei Ivanov'un yönetiyor ve müsabaka Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe: 2 - 1 :Royal Antwerp

(İlk yarı sona erdi)

45' GOOLLL! Fenerbahçe, Enner Valencia'nın penaltı golüyle öne geçiyor! Dinis Almeida, Enner Valencia'yı ceza sahası içinde yerde bırakıyor ve penaltıya sebebiyet veriyor. Bir kez daha penaltı atışı için topun başına geçen Enner Valencia sol köşeye şutunu gönderiyor. Kaleci doğru tahmin ediyor ancak bu top ağlarla buluşuyor.

36' PENALTI KAÇTI! Fenerbahçe, Enner Valencia ile penaltı atışından yararlanamıyor! Jelle Bataille, Enner Valencia'ya ceza sahası içinde yaptığı sert müdahale sonrasında penaltıya sebebiyet veriyor. Penaltı atışı için topun başına geçen Enner Valencia penaltı atışında şutunu gönderiyor ancak bu top üst direğe çarpıp oyun alanına geri dönüyor.

21' GOOLLL! Temsilcimiz Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golüyle eşitliği yakalıyor! Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Jose Sosa ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Marcel Tisserand ön direkte kafa vuruşunu yapıyor. Kaleci Jean Butez'in uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düşüyor. Bu topa hareketlenen Enner Valencia altıpas önünden vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor.

2' GOL! Royal Antwerp, Mbwana Samatta'nın golüyle öne geçiyor! Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Viktor Fischer ceza sahası içinde kısa pasını arka direğe hareketlenen Mbwana Samatta'ya gönderiyor. Bu topa hareketlenen Mbwana Samatta dokunuşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor.

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Sosa, Ferdi, Mesut, Valencia, Berisha

Royal Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, De Laet, Vines, Alhassan, Verstraete, Fischer, Gerkens, Samatta, Frey