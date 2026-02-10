Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: 13 final maçımız var

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin Başkanı Sadettin Saran, "Transferi hep beraber yaptık. Ben de dahil oldum, hocamız da dahil oldu, arkadaşlarımız da dahil oldu. Bunu yaparken de tekmeye kafa uzatacak bir takım oluşturduğumuza inanıyorum. Gidişattan memnunuz. 13 maçımız var ve hepsi de final maçı." dedi.

Abone ol

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ilk yarıda attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu, 2 gol atarak maça damgasını vuran isim oldu. N'Golo Kante ve Sidiki Cherif ilk kez Kadıköy'de sarı-lacivertli formayı giydi. Alınan bu sonuçla beraber Kanarya puanını 49'a yükseltirken, Gençlerbirliği ise 22 puanda kaldı.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Saran, sarı-lacivertli takımın iyi bir maç çıkardığını belirtti.

Takımdan çok memnun olduklarının altını çizen Saran, en iyi futbolcuların ve en iyi teknik direktörün Fenerbahçe'de olduğunu dile getirdi.

Seçimden önce ve seçimi kazandıktan sonra Samandıra'da aile ortamı oluşturmak istediklerini söylediğini hatırlatan Saran, "Transferi yaparken de hep dikkat ettiğimiz konu aile ortamı oluşturmaktı. Samandıra'daki ölü toprağını kaldıracağımızı, tekmeye kafayla giren bir takım kuracağımızı söyledik. Bugün takımımız karakterli bir takım, mücadeleci bir takım, aile ortamı var. Transferi hep beraber yaptık. Ben de dahil oldum, hocamız da dahil oldu, arkadaşlarımız da dahil oldu. Bunu yaparken de tekmeye kafa uzatacak bir takım oluşturduğumuza inanıyorum. Gidişattan memnunuz. 13 maçımız var ve hepsi de final maçı." ifadelerini kullandı.

"Bizim işimiz saha içi"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le ilgili iddialarda bulunduğu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan spor yorumcusu Erman Toroğlu'yla ilgili soruya Saran, "Ben geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili konuşuyorum ne de bizim takımımızla ilgili olmayan konularla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz saha içi." yanıtını verdi.

Saran, bugünkü maça ilk 11'de başlayan Fransız yıldız N'Golo Kante'yi de iyi bulduğunu sözlerine ekledi.