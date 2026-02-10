Tedesco'dan Kante yorumu: O mutluysa...

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği’ni 3-1 yenmesinin ardından Domenico Tedesco, ilk yarıdaki oyundan memnun olduklarını ve Kante’nin performansını övdü. Tedesco, Trabzonspor maçının zor geçeceğini belirtirken şampiyonluk yarışının üç takım arasında sürdüğünü söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Domenico Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

"O MUTLUYSA BEN DE MUTLUYUM"

"Kante'yi iyi, çok iyi buldum. Başlangıç yapmak için kolay bir maç değildi ama onun adına mutluyum. Ona sordum ve mutluyum dedi. O mutluysa, ben de mutluyum."

"İKİNCİ YARI DAHA İYİ OLABİLİRDİK"

"İlk yarıda güçlü bir performans sergiledik. Bazı durumlarda ikinci yarıda daha iyi olabilirdik. Önde baskıyı ilk yarıdaki kadar iyi yapamadık. Tek gol yediğimiz için şanslıyız. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz."

"TRABZONSPOR'A KARŞI ZOR BİR MAÇ OLACAK"

"Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor mücadelede ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi iş çıkarıyorlar."

"DİSİPLİNLİ ŞEKİLDE GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRDİLER"

"Ana planımız uzun top oynamak değildi. Her durum maç içerisinde farklı olabiliyor. Maç içinde o boşlukları bulabiliyorsunuz, bazen bulamıyorsunuz. Oyuncular sahadaki duruma çözüm bulmakta serbestler. Bu topları oynamış olmak problem değil. Merkezdeki 2 oyuncunun performansından dolayı memnun muyum? Kante ilk maçını oynamış olmasından dolayı kolay değildi. Bu durumu atlatmış olmasından dolayı memnunum. Sabırlıydılar, iyi savundular. Adam adama markaj altındalardı. O durumlarda kendinizi kaybetmemeniz gerekiyor. Rakip 1 oyuncuyla baskı yapıyordu. Geride 2 stoperimizin olması yeterliydi. Biz de bunu istedik. İki oyuncu da disiplinli şekilde görevlerini yerine getirdiler"

"TOPSUZ ALANDA TOP SÜRERKEN CESUR OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Duran toplarda hedefiniz her zaman pozitif denge yakalamaktır. Eğer sezon sonunda 15 gol atmışsanız, 7 gol yemişseniz bu sizin adınıza iyidir. İdman sonrasında çalışıyoruz. Sezon öncesi çalışma fırsatımız olmadı. Kaliteli duran top kullanabilen oyuncunuz varsa şansınız yüzde 70 olabiliyor. Rakip oyuncunun, forvet oyuncusunun baskısını kırdıktan sonra diğer oyuncular baskıya geliyor. Topsuz alanda top sürerken cesur olmamız gerekiyor. Genel olarak iyi olduğunu düşünüyorum. Her zaman olmasa da çözüm bulabildik. Aynı zamanda ikinci yarıda Talisca’yı topla buluşturmaya çalıştık, 2-3 defa yapabildik. Nene ve Kerem topsuz koşuları yapabiliyor. Bu tarz hareketlilik çok önemli"

"3.TAKIMIN DA ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Deplasman maçlarının sayısının önemi yok bu ligde evinizde oynadığınız maçlar da zorlu geçiyor. Trabzonspor çok iyi bir takım, çok iyi bir teknik direktörleri var. Statlarında güzel bir atmosfer var. Ben bu ligde 3. takımın da şampiyonluk yarışında olduğunu düşünüyorum. Neredeyse her maçlarını kazanıyorlar. Biz de onlardan sonra kazandık. Şampiyonluk yarışı da 3 takım arasında geçiyor. Onlar da bunu hak ediyor. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Onlara karşı oynayacağımız için mutluyuz"

"ONLARA SAYGI DUYUYORUM"

"Hiçbir galibiyet kolay değil. Normalde galibiyet sonrası kutlamanız gerekir. Rakibimiz son 11 maçta 1 mağlubiyeti vardı. Onlara saygı duyuyorum. Teknik direktör değişimi sonrası iyi iş çıkarıyorlar. Evimizde 3 puan aldığımız için mutluyuz. Samandıra'daki söz doğru. İtalya'da ise şöyle bir söz var; 'Galibiyetler önemli değil ama onu hiçbir şeyle değiştiremezsiniz.'"

"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İÇİN BÜTÜN KALİTEYE SAHİP"

İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun yükselen performansı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağıyla ilgili bir soruya Tedesco, "Asensio çok üst düzey oyuncu. Dünya Kupası'nda oynamak için bütün kaliteye sahip. İyi ki iyi oyunculara sahip İspanya'da bu oyuncuları seçmek, bu kararı ben vermek durumunda değilim" yanıtını verdi.

"YOLUMUZA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

21 maçlık yenilmezlik serisine ilişkin ise Tedesco, "Maşallah" diyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti:

"Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Her maç çok zor. Bizler de bunun bilincindeyiz. Odaklanmış şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor."