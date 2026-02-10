Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçıyla ilgili flaş sözler! "Tam bir skandal, yazıklar olsun..."

"Türk hakemliğinin kara gecesi"

AHMET ÇAKAR: "Dün gece Türk hakemliğinin kara gecesiydi. Fenerbahçe lehine verilen penaltı komik… İddia ediyorum gerek VAR hakemi gerekse Ali Şansalan ağır bir psikolojik baskıyla bu penaltıyı vermek zorunda kaldılar. Oyuncular arası mesafe yakın. Top ayaklardan gidip geliyor ve Gençlerbirliği oyuncusunun doğal konumdaki koluna çarpıyor, böyle penaltı olmaz. İşin kötüsü, Ali Şansalan da olmadığını biliyor. Oosterwolde'ye verilmeyen bir sarı kart verilse dün gece oyundan atılırdı. 'Düdüğümü bekle' dedi, Asensio vurdu, sarı kartı vermedi. Yazık hem de çok yazık. Dün geceki hakemler bir gün önceki Rize-Galatasaray maçının toplumsal pansumanını yaptılar." (Sabah)