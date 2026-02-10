Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçıyla ilgili flaş sözler! "Tam bir skandal, yazıklar olsun..."
Spor yazarları dün 3-1 biten Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin değerlendirdi. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan performansı nedeniyle spor yazarlarından sert eleştiriler aldı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 21.hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliğini konuk etti. Tam 4 golün kaydedildiği mücadelede Sarı-Lacivertliler rakibini 3-1 mağllup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte sözler...
"Gol atmada problem yok"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Üç santrforun birden takımdan ayrılması taraftarda bir tedirginlik yaratmış olabilir ama görünen o ki Fenerbahçe gol atma konusunda ciddi bir problem yaşamıyor. Özetle Fenerbahçe, üç puanı aldı, zirve takibini sürdürdü ve Galatasaray'ın rahatlamasına izin vermedi." (Takvim)
"Talisca'dan santrfor olmaz"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Kante adeta yürüyerek oynadı. Herhalde ısınma döneminde. Çünkü çok kariyerli ve önemli oyuncu. Kısa sürede gerçek gücünü gösterecektir. Mert Müldür iyi çalıştı, Guendouzi gerçek bir profesyonel. Kerem attığı 2 golle moral kazandı. Oosterwolde genel olarak potansiyel bir kırmızı kart futbolcusu… Tedesco iyi düşünmeli. Oynarsa Trabzon'da maçı tamamlayamaz. Üstüne basa basa bir daha iddia ediyorum; Talisca'dan santrfor olmaz. Cherif için kısa sürede bir görüş veremem." (Sabah)
"Türk hakemliğinin kara gecesi"
AHMET ÇAKAR: "Dün gece Türk hakemliğinin kara gecesiydi. Fenerbahçe lehine verilen penaltı komik… İddia ediyorum gerek VAR hakemi gerekse Ali Şansalan ağır bir psikolojik baskıyla bu penaltıyı vermek zorunda kaldılar. Oyuncular arası mesafe yakın. Top ayaklardan gidip geliyor ve Gençlerbirliği oyuncusunun doğal konumdaki koluna çarpıyor, böyle penaltı olmaz. İşin kötüsü, Ali Şansalan da olmadığını biliyor. Oosterwolde'ye verilmeyen bir sarı kart verilse dün gece oyundan atılırdı. 'Düdüğümü bekle' dedi, Asensio vurdu, sarı kartı vermedi. Yazık hem de çok yazık. Dün geceki hakemler bir gün önceki Rize-Galatasaray maçının toplumsal pansumanını yaptılar." (Sabah)