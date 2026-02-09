Erman Toroğlu öyle bir iddia ortaya attı ki ifade verdi yaptığı açıklamaya bakın

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında Türk futbolu ile ilgili sarf ettiği sözler gerekçesiyle, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Savcılığa ifade veren Erman Toroğlu, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Erman Toroğlu serbest bırakılınca bakın neler dedi;

ERMAN TOROĞLU SERBEST BIRAKILDI

Erman Toroğlu, Savcılıktaki ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Erman Toroğlu ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Erman Toroğlu'nun ifadesinde katıldığı programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

BANA SORACAĞINIZA...

Erman Toroğlu serbest kaldıktan sonra şunları söyledi:

-Bana soracaklarınızı Galatasaray Başkanı ve TFF Başkanına sorun.Bu kadar!