Erman Toroğlu öyle bir iddia ortaya attı ki ifade verdi yaptığı açıklamaya bakın

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında Türk futbolu ile ilgili sarf ettiği sözler gerekçesiyle, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Savcılığa ifade veren Erman Toroğlu, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Erman Toroğlu serbest bırakılınca bakın neler dedi;

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında 8 Şubat 2026'da katıldığı bir televizyon kanalının programında Türk futbolu ile ilgili sarf ettiği sözler gerekçesiyle, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli Erman Toroğlu Savcılığa getirildi.

ERMAN TOROĞLU SERBEST BIRAKILDI
Erman Toroğlu, Savcılıktaki ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Erman Toroğlu ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Erman Toroğlu'nun ifadesinde katıldığı programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

BANA SORACAĞINIZA...
Erman Toroğlu serbest kaldıktan sonra şunları söyledi:

-Bana soracaklarınızı Galatasaray Başkanı ve TFF Başkanına sorun.Bu kadar!

ERMAN TOROĞLU NE DEDİ? İŞTE OLAY İDDİASI

Erman Toroğlu dün katıldığı Sözcü TV'deki programda şu iddiayı ortaya attı:
- "Dursun Özbek, federasyon başkanı ile tartıştığında bir şey söyledi hatırlıyor musun? Sakın aramızda konuşulanı açıklama dedi.

-Ben onu şöyle duydum doğru mu bilmiyorum, Federasyon başkanına diyor ki Dursun başkan biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü, bize yardım ol destek çık gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor.'

