Beşiktaş'ta bir kriz daha! Yıldız isim yönetime 'ayrılmak istiyorum' dedi

Takımdan ayrılmak istedi, yönetim izin vermedi

Fanatik'te yer alan habere göre Vaclav Cerny, Beşiktaş'ta mutsuz olduğunu yönetime iletti. Çek futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği ancak yönetimin bu talebe izin vermediği belirtildi.