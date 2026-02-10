Beşiktaş'ta bir kriz daha! Yıldız isim yönetime 'ayrılmak istiyorum' dedi
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın ayrılığının ardından bir kriz daha yaşanıyor. Yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ancak yönetimin bu talebe izin vermediği öğrenildi.
İddiaya göre, Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın ayrılığıyla sonuçlanan sürecin ardından benzer bir kriz daha yaşanıyor.
Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın takımdan ayrılmasının ardından siyah-beyazlılarda bir ismin daha takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.
Takımdan ayrılmak istedi, yönetim izin vermedi
Fanatik'te yer alan habere göre Vaclav Cerny, Beşiktaş'ta mutsuz olduğunu yönetime iletti. Çek futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği ancak yönetimin bu talebe izin vermediği belirtildi.
Menajerini İstanbul'a çağırdı
Haberde, Cerny'nin menajeri David Nehoda'yı İstanbul'a çağırdığı ve yapılan görüşmede futbolcusunun kesin olarak ayrılmak istediğinin yönetime aktarıldığı ifade edildi. Ara transfer döneminde ayrılığa onay çıkmasa da Cerny'nin geri adım atmadığı kaydedildi.