Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçına Oğulcan Ülgün'ün hareketi damga vurdu! Taraftar alkışladı

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında Oğulcan Ülgün rakibi Mert Müldür'ün sakatlandığını görünce oyunun durmasını sağladı ve Kadıköy'de büyük alkış aldı.

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçında konuk ekibin futbolcusu Oğulcan Ülgün, fair-play davranışıyla büyük alkış aldı.

Mücadelenin 41. dakikasında Gençlerbirliği gol pozisyonuna girecekken, Oğulcan Ülgün rakibi Mert Müldür'ün yerde kaldığını gördü ve oyuna devam etmedi.

Ardından maçın hakemi oyunu durdurdu. Fenerbahçeli taraftarlar, bu hareketinin ardından uzun süre Oğulcan'ı alkışladı. (Not: Haberin görüntüsü BeINSports'a aittir.)

Oğulcan Ülgün kimdir?

Oğulcan Ülgün, Türk futbolunda disiplinli oyun anlayışı ve karakteriyle öne çıkan bir orta saha oyuncusu olarak tanınıyor. Sahada yalnızca teknik özellikleriyle değil, oyun ahlakına verdiği önemle de fark yaratan Ülgün, modern futbolun gerektirdiği çok yönlü orta saha profilini başarıyla yansıtıyor.

Oyun görüşü, pas kalitesi ve takım savunmasına olan katkısı, onun görev aldığı her takımda güvenilen bir isim olmasını sağladı. Fenerbahçe karşılaşmasında sergilediği centilmen davranış ise Ülgün'ün futbolculuk kimliğinin ötesinde bir sporcu duruşuna sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Oğulcan Ülgün kaç yaşında?

11 Mayıs 1998 doğumlu olan Oğulcan Ülgün, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Kariyerinin bu döneminde hem fiziksel olgunluğa hem de ciddi bir Süper Lig ve profesyonel futbol tecrübesine sahip olan Ülgün, sahadaki karar mekanizması ve oyun okuma becerisiyle dikkat çekmektedir.

Oğulcan ülgün nereli?

Oğulcan Ülgün, İstanbul doğumludur. Futbola olan ilgisi de bu şehirde başlamış, ancak gelişimini Türkiye'nin oyuncu yetiştirme konusunda öne çıkan kulüplerinden biri olan Altınordu altyapısında sürdürmüştür. İstanbul'da doğmuş olmasına rağmen, altyapı eğitimini farklı bir futbol kültüründe alması, onun saha içi disiplinine ve oyun anlayışına doğrudan etki etmiştir.

Hangi takımlarda oynadı?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2016 yılında Altınordu A Takımı'nda başlayan Oğulcan Ülgün, burada düzenli forma şansı bularak dikkatleri üzerine çekti. Altınordu'daki istikrarlı performansı, Süper Lig ekiplerinin radarına girmesini sağladı.

2021 yılında Konyaspor'a transfer olan Ülgün, yeşil-beyazlı ekipte dört sezon boyunca Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında görev aldı. Bu süreçte takım oyununa yaptığı katkı ve istikrarlı performansıyla teknik heyetlerin güvendiği isimlerden biri haline geldi.

2025 yılında ise kariyerinde yeni bir sayfa açarak Gençlerbirliği kadrosuna katıldı. Ankara temsilcisinde daha özgür bir rol üstlenen Ülgün, hem saha içi liderliği hem de skor katkısıyla ön plana çıktı.

Oğulcan Ülgün'ün ana mevkisi orta sahadır. Merkez orta saha rolünde görev yapan futbolcu, hem savunma hem de hücum geçişlerinde aktif rol alabilen yapısıyla dikkat çeker.

Savunma hattıyla hücum hattı arasında köprü görevi üstlenen Ülgün, topu oyuna sokma becerisi, pas isabet oranı ve pozisyon bilgisiyle takımının oyun temposunu belirleyen isimlerden biridir. Gerektiğinde hücuma destek vererek skor katkısı sağlayabilmesi, onun çok yönlü orta saha profilini güçlendiren unsurlar arasında yer alır.

Gençlerbirliği formasıyla 2025–2026 sezonunda 17 resmi maçta görev alan Oğulcan Ülgün, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asist üreterek orta saha oyuncusu olmasına rağmen dikkat çekici bir skor katkısı sundu. Maç başına pas isabet oranı ve ikili mücadele başarısı, teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer almasını sağladı.