BIST 13.875
DOLAR 43,62
EURO 51,95
ALTIN 7.054,66
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel'e Mansur Yavaş şoku! 5 belediye başkanı daha istifa edecek

Özgür Özel'e Mansur Yavaş şoku! 5 belediye başkanı daha istifa edecek

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesiyle beraber partide 'sağ-sol' tartışması patlak verdi. Ankara'da 5 CHP'li belediye başkanının daha istifa edeceği öne sürüldü.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kazan kaynıyor. Genel Başkan Özgür Özel yönetimine tepki göstererek partiden ayrılanlara bir yenisi daha eklendi.

Geçen ağustos ayında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifa ederek AK Parti saflarına geçmesinin ardından CHP bu kez de Türkiye'nin en büyük dördüncü ilçesi olan Ankara Keçiören'de Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasıyla sarsıldı.

CHP'DE SAĞ-SOL KRİZİ

Özgür Özel'in kurultayda sağ kökenli Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın isteği doğrultusunda Berk Kılıç'ı Parti Meclisi'ne aldığını söylemesi CHP'lilerin tepkisini çekti. Yönetimi eleştiren bazı partililer, yönetim ve liderlik krizi olduğunu savundu.

Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre; CHP’nin son dönemdeki “Yüzde 50+1 için normalleşmeye ve sağ seçmene ihtiyacımız var” söylemine karşı çıkan partililer “Sağdan değil soldan, kendi içimizden insanlarla yol yürümemenin sonucunu yaşıyoruz” görüşünü paylaştı.

CHP kurmayları, ilerleyen süreçte partinin “sağ” söylemlerini seçmenlere anlatmakta zorlanacağını ifade ediyor.

"ÖZEL'E DEĞİL YAVAŞ'A BAĞLIYIZ"

Buna rağmen Ankara’nın CHP’li belediye başkanlarından Özgür Özel yerine Mansur Yavaş’a “bağlılık” açıklaması gelmesi dikkat çekti.

5 BELEDİYE BAŞKANI DAHA İSTİFA EDECEK

CHP’den istifa edecekleri iddia edilen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, yaptıkları açıklamada Özgür Özel’e değil Mansur Yavaş’a bağlılık bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kandilli Rasathanesi'yle ilgili olay iddia! Deprem istasyonu kapatıldı mı?
Kandilli Rasathanesi'yle ilgili olay iddia! Deprem istasyonu kapatıldı mı?
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Tiroid ameliyatlarında ses kısıklığı riskine karşı modern yöntem
Tiroid ameliyatlarında ses kısıklığı riskine karşı modern yöntem
5 aylık takip sonrası düğmeye basıldı! 14 ilde operasyon: 305 şüpheli yakalandı
5 aylık takip sonrası düğmeye basıldı! 14 ilde operasyon: 305 şüpheli yakalandı
Bakanlıktan yeni hamle! Sigara içenler için o dönem bitti
Bakanlıktan yeni hamle! Sigara içenler için o dönem bitti
Kante'den maç sonu galibiyet açıklaması
Kante'den maç sonu galibiyet açıklaması
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ümraniye'de zincirleme kaza 8 araç biririne girdi
Ümraniye'de zincirleme kaza 8 araç biririne girdi
CHP'de yeniden Kılıçdaroğlu'nun kapısının çalınmasına sebep olan gelişme
CHP'de yeniden Kılıçdaroğlu'nun kapısının çalınmasına sebep olan gelişme
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: 13 final maçımız var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: 13 final maçımız var
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'dan seçimler için Erdoğan kararı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'dan seçimler için Erdoğan kararı
Alperen Şengün'den All-Star açıklaması
Alperen Şengün'den All-Star açıklaması