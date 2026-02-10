CHP'de yeniden Kılıçdaroğlu'nun kapısının çalınmasına sebep olan gelişme

Gazeteci Hadi Özışık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a yönelik küfür, tehdit ve hakaret içeren mesajlarını değerlendirerek, "Bence bundan sonra tartışılacak kişi Özgür Özel’dir. Böyle bir genel başkan yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’nun kapısının çalınmasına sebep olur." dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine küfür etmesi sonrası partisinden istifa etmesi gündeme oturdu.

Özarslan, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile Keçiören’imizin sorunlarının çözümü amacıyla görüşme gerçekleştirilmiş, bu nedenle CHP içerisindeki bazı klikler; dedikodu ve algıların dozunu artırmıştır” dedi.

Özarslan, AK Parti’ye geçeceği için istfia ettiği yönündeki iddialara “Böyle bir planımız yoktu” dedi.

Özel'in ağza alınmayacak ifadelerle Özarslan'ı hedef alması CHP'de tartışma başlattı. Özarslan, ayrıca Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özel'in çok sert tepkisi tv100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit ağırlık" programında masaya yatırıldı. Özel'in tavrını değerlendiren gazeteci Hadi Özışık dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"CHP'de birçok kişi rahatsız"

Özışık, "Bence bundan bonra tartışılacak kişi Özgür Özel'dir. Böyle bir genel başkan başka yorumlar da var bunları söyleyemiyorum. Yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısının çalınmasına sebep olur. Tekrar söylüyorum açılan o telefon yapılan küfürlerin sağlıklı bir kafa ile yapılmadığını söyleyenler var. Ben görüştüm birçok kişi rahatsız. 'Ne oluyoruz' diyenler var. İmamoglu cephesinde de rahatsız olanlar var. İmamoğlu rahatsızlığını dile getirdi kiminle Burcu Köksal ile ilgili. 'Kendisine parti bulacak ya da başka iş bulacak' dedi ama küfretmedi. CHP içerisinde Özgür Özel'in daha çok tartışılmasına sebep olur ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısı da yeniden çalınır." dedi.

Mesut Özarslan hangi sözlerle CHP'den istifa etmişti?

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifasını duyurduğu açıklamasında, Özel'in kendisine 07 Ocak'ta saat 23:59'dan itibaren "siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içeren" WhatsApp mesajları gönderdiğini iddia etmişti.

Mesut Özarslan, "Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?" demişti.

Özarslan, "Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz" diye de eklemişti.

Özarslan ayrıca, 6 Ocak''ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Keçiören'in sorunlarının çözümü amacıyla gerçekleştirdiği görüşme sonrası kendisine yönelik olarak, "CHP içerisindeki bazı kliklerin dedikodu ve algıların dozunu artırdığını" öne sürmüştü.

Özarslan, Özel'in açıklamaları için ne dedi?

Mesut Özarslan 8 Şubat'ta yaptığı son açıklamada ise Özgür Özel'in kendisine attığını öne sürdüğü mesajlara ilişkin olarak, "Ben bu sözleri yarın savcılığa veriyorum, inkâr edemeyecektir" dedi.

CNN Türk yayınına bağlanan Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasından haberi olmadığını, Yavaş'ın kendisiyle görüşmekten kaçınarak yanına birkaç kişiyi yolladığını iddia etti.

Özarslan, "Ben Mansur Başkan ve diğer belediye meclis üyelerimize sesleniyorum. Son dönemde bana sahip çıkmadığı için kırgınım" diye konuştu.

Kendisiyle birlikte Keçiören Belediye Meclisi'nden yedi üyenin de istifa ettiğini söyleyen Özarslan, AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla ilgili olarak ise "AK Parti olur, MHP olur bilemem, böyle de devam edebiliriz" dedi.

Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirirken, "Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin ülkenin geleceği açısından yapmaya çalıştığı, çaba sarf ettiği, Kürt meselesinin artık sorun değil, kardeşlerin, bütünlüğün sağlanacağı bir meselede de masadan kaçması anlaşılır değil" ifadelerini kullandı.