BIST 13.875
DOLAR 43,62
EURO 51,95
ALTIN 7.054,66
HABER /  SPOR

Kante'den maç sonu galibiyet açıklaması

Kante'den maç sonu galibiyet açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Fenerbahçe'de Fransız futbolcu N'Golo Kante, "Umarım taraftarlarla birlikte sezonu da kazanırız." diye konuştu.

Abone ol

Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan ve sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkan yıldız futbolcu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taraftarla ilk buluşmasında kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayan Kante, "Bugün sahaya ilk çıkışımdı. İlk maçımda iyi bir galibiyet aldık, beraber kazandık. Taraftarlar maçın başından sonuna kadar destek verdi. Çok iyi bir atmosferdi. Umarım taraftarlarla birlikte sezonu da kazanırız." şeklinde konuştu.

Maçtan önce kendisi için yapılan tezahüratlara da değinen Kante, "Çok güzel bir karşılama oldu. Umarım onların bu desteğine en iyi şekilde karşılık veririm." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ümraniye'de zincirleme kaza 8 araç biririne girdi
Ümraniye'de zincirleme kaza 8 araç biririne girdi
CHP'de yeniden Kılıçdaroğlu'nun kapısının çalınmasına sebep olan gelişme
CHP'de yeniden Kılıçdaroğlu'nun kapısının çalınmasına sebep olan gelişme
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: 13 final maçımız var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: 13 final maçımız var
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'dan seçimler için Erdoğan kararı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'dan seçimler için Erdoğan kararı
Alperen Şengün'den All-Star açıklaması
Alperen Şengün'den All-Star açıklaması
Tedesco'dan Kante yorumu: O mutluysa...
Tedesco'dan Kante yorumu: O mutluysa...
Hakan Fidan'ın, "nükleer silah" sorusuna tepkisi gündem oldu
Hakan Fidan'ın, "nükleer silah" sorusuna tepkisi gündem oldu
İstanbul'da AK Parti farkı açıyor! İşte son anket sonuçları
İstanbul'da AK Parti farkı açıyor! İşte son anket sonuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Umut Akdoğan'dan Mesut Özarslan'a 'Zübük' göndermesi
Umut Akdoğan'dan Mesut Özarslan'a 'Zübük' göndermesi
İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 9 kişi hayatını kaybetti
İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 9 kişi hayatını kaybetti