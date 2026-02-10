BIST 13.869
Gazze için kritik gelişme! Asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu iddiası

Gazze’de güvenliğin sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) içinde bir ülkenin aktif rol üstlenebileceği ileri sürüldü. İddialara göre Refah ile Han Yunus kentleri arasındaki bölgede birkaç bin askerin görev yapması planlanıyor. Ayrıca askerlerin konaklayacağı alanların inşasına başlandığı da öne sürüldü. Konuya ilişkin resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Gazze’de uluslararası askeri konuşlandırma için hazırlıkların sürdüğü iddia edildi.

REFAH VE HAN YUNUS'TA BULUNACAKLAR

İsrailli bir güvenlik kaynağı, Trump'ın Gazze planı kapsamında ISF bünyesinde Gazze'ye konuşlanacak Endonezya askerleri, güneydeki Refah ve Han Yunus kentleri arasındaki bölgede bulunacağını aktardı.

İLK YABANCI GÜÇ OLACAK

Endonezya'nın ISF bünyesinde Gazze'ye giren ilk yabancı güç olacağını belirten kaynak, askerlerin konaklayacağı yerlerin inşasına başlandığını ve birkaç hafta içerisinde hazır olacağını ileri sürdü.

BİNLERCE ASKER GÖREV YAPACAK

Askerlerin bölgeye ne zaman konuşlanacağı konusunda net bir tarih paylaşılmazken birkaç bin Endonezya askerinin Gazze'de görev yapacağının tahmin edildiğine ve askerlerin Gazze Şeridi'ne nakli için Tel Aviv ile Jakarta arasında görüşmelerin başladığına işaret edildi.

NE OLMUŞTU?

Trump'ın Gazze planı çerçevesinde, güvenliği sağlamak üzere oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye konuşlandırılacağı aktarılmıştı. Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği açıklanmıştı.

