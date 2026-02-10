BIST 13.869
ABD'den İran'a 4 şart: Kabul edilmezse vururuz

ABD ile İran arasında Umman'da yapılan nükleer müzakerelerin içeriğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump yönetiminin müzakerelerden önce kendilerine 4 şart sunduğunu belirten üst düzey İranlı yetkili, bu şartları kabul etmemeleri durumunda ABD'nin saldırı tehdidinde bulunduğunu ifade etti.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ardından olumlu açıklamalar gelse de Orta Doğu hala diken üstünde. ABD ve İran'ın bölgedeki askeri hareketliliği devam ederken, Umman'daki müzakerelerle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, Devrim Muhafızlarına bağlı “Sadık Sabah” anlamına gelen “Sobh-e Sadık” dergisinde, İran ile ABD heyetlerinin Umman’da yürüttüğü dolaylı müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

UMMAN GÖRÜŞMELERİNDE 4 ŞART SUNDU

ABD’nin, Umman’daki müzakerelerden önce İran’a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu aktaran Gazenferi, ülkesinin söz konusu bu tehdit ve psikolojik savaş karşısında teslim olmadığını dile getirdi.

"SAVUNMA ÇALIŞMALARIMIZ MÜZAKERE KONUSU OLAMAZ"

Gazenferi, ABD’nin, balistik füze programı, bölgesel vekil gruplara destek, zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer meseleyi müzakere konusu yapmak istediğini hatırlatarak, İran’ın savunma yeteneklerinin müzakere konusu olamayacağını ve müzakerelere rağmen askeri tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi.

'NÜKLEER' ÇERÇEVEDE İLERLİYOR

Umman’daki müzakere görüşmelerinin genel çerçevesinin, ABD’nin öne sürdüğü şartlara göre değil İran’ın tutumuna göre şekillendiğini öne süren Gazenferi, görüşmelerin yalnızca nükleer meselelerle ilgili olduğunu hatırlattı.

Gazenferi, ABD ile müzakere sürecini yürüten İranlı müzakere heyetinin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde faaliyet yürüttüğünü ve bu nedenle müzakere heyetine güven duyulması gerektiğini vurguladı.

