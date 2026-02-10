Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor maçı öncesi N'Golo Kante uyarısı: Aklıma gelmiyor değil
Dün Gençlerbirliği'ni 3 golle deviren Fenerbahçe ligin 22'nci haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Rıdvan Dilmen dünkü mücadeleyi değerlendirirken, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan N'Golo Kante ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Süper Lig’in namağlup tek ekibi olan ve zirvenin en yakın takipçisi konumunda bulunan Fenerbahçe, 21. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
Sarı-lacivertlilerde iki gol atan Kerem Aktürkoğlu, galibiyetin mimarı olurken performansıyla dikkat çekerken taraftarları en çok heyecanlandıran transferlerden olan Kante mücadeleye ilk 11'de başladı.
Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Kerem’in attığı gollerin sadece skor açısından değil, tribünlerle kurduğu bağ açısından da önemli olduğunu vurguladı.
"Goller imdadına yetişti"
Dilmen, “Kerem az daha taraftarla arasındaki bağı kaybetmek üzereyken bu goller imdadına yetişti. Gençlerbirliği güvenli bir takım. Organizasyonları iyi, sakinler. Bir önceki maç kazanamasalardı 19 puanla buraya gelselerdi farklıydı. Maçın ikinci yarısı da bu tat da geçti.” ifadelerini kullandı.