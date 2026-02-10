Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor maçı öncesi N'Golo Kante uyarısı: Aklıma gelmiyor değil

"Goller imdadına yetişti"

Dilmen, “Kerem az daha taraftarla arasındaki bağı kaybetmek üzereyken bu goller imdadına yetişti. Gençlerbirliği güvenli bir takım. Organizasyonları iyi, sakinler. Bir önceki maç kazanamasalardı 19 puanla buraya gelselerdi farklıydı. Maçın ikinci yarısı da bu tat da geçti.” ifadelerini kullandı.