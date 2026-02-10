BIST 13.873
DOLAR 43,63
EURO 51,99
ALTIN 7.090,00

Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor maçı öncesi N'Golo Kante uyarısı: Aklıma gelmiyor değil

|
Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor maçı öncesi N'Golo Kante uyarısı: Aklıma gelmiyor değil

Dün Gençlerbirliği'ni 3 golle deviren Fenerbahçe ligin 22'nci haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Rıdvan Dilmen dünkü mücadeleyi değerlendirirken, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan N'Golo Kante ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor maçı öncesi N'Golo Kante uyarısı: Aklıma gelmiyor değil - Resim: 1

Süper Lig’in namağlup tek ekibi olan ve zirvenin en yakın takipçisi konumunda bulunan Fenerbahçe, 21. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. 

17
Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor maçı öncesi N'Golo Kante uyarısı: Aklıma gelmiyor değil - Resim: 2

Sarı-lacivertlilerde iki gol atan Kerem Aktürkoğlu, galibiyetin mimarı olurken performansıyla dikkat çekerken taraftarları en çok heyecanlandıran transferlerden olan Kante mücadeleye ilk 11'de başladı.

27
Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor maçı öncesi N'Golo Kante uyarısı: Aklıma gelmiyor değil - Resim: 3

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Kerem’in attığı gollerin sadece skor açısından değil, tribünlerle kurduğu bağ açısından da önemli olduğunu vurguladı.

37
Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor maçı öncesi N'Golo Kante uyarısı: Aklıma gelmiyor değil - Resim: 4

"Goller imdadına yetişti"

Dilmen, “Kerem az daha taraftarla arasındaki bağı kaybetmek üzereyken bu goller imdadına yetişti. Gençlerbirliği güvenli bir takım. Organizasyonları iyi, sakinler. Bir önceki maç kazanamasalardı 19 puanla buraya gelselerdi farklıydı. Maçın ikinci yarısı da bu tat da geçti.” ifadelerini kullandı.

47