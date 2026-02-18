BIST 14.497
Fatih Erbakan'dan ittifak bombası! Seçimde bakın hangi partilerle ittifak yapacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, canlı yayında ittifak yapabilecekleri partileri açıkladı. 3 partinin ismini sayan Fatih Erbakan ''Daha güçlü bir sinerji oluşması bakımından İYİ Parti'nin burada yer almasına sıcak bakarız'' dedi. Fatih Erbakan sokaktan tepki aldıklarını belirterek Cumhur İttifakı'nda bir daha yer almayacaklarını söyledi.

Siyasette son dönemde en çok konuşulan başlıklardan biri muhalefet partileri arasındaki olası ittifak arayışları oldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, NOW TV'de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Esnaf ile sokaktaki halkın kendilerine tepki gösterdiğini belirten Fatih Erbakan 'Bize bir daha Cumhur İttifakı'nda yer almayın diyorlar' dedi.

Fatih Erbakan, ekonomik duruma değinerek 'Bu şartlarda milletin memnun olması tekrar Cumhur ittifakı ile olun demeleri beklenemez' diye konuştu. 

Fatih Erbakan'ın ittifak adayları
Fatih Erbakan'ın açıklamasına ittifak yapabilecekleri partiler şunlar:
-DEVA,
-Gelecek Partisi,
-Saadet Partisi

İYİ Parti de katılırsa...
Yeniden Refah Partisi'nin tek liste altında aday gösterebileceğini belirten Fatih Erbakan İYİ Parti'ye de sinyal yaktı ve şunları söyledi:

-,"Daha güçlü bir sinerji oluşması bakımından İYİ Parti'nin burada yer almasına sıcak bakarız. İYİ Parti'nin son dönemde ciddi bir oy oranı var, toparlanan bir çizgisi var.
-Resmiyete bürünmesi seçime yakın dönemde olacak".

Müsavat Dervişoğlu ittifaka katılır mı?
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, daha önce yaptığı açıklamada partilerinin dar bir siyasi alana sıkıştırılmak istendiğini belirterek, "Herkesle yan yana gelebiliriz. Ama ihanet hariç" demişti.

Davutoğlu ittifak için ne diyor? 
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz günlerde Meclis'te gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti ve Anahtar Parti'yi işaret ederek, "Ümit ederiz ki kısa sürede ittifak görüşmeleri tamamlanır. Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

