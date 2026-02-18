BIST 14.489
Bakan Uraloğlu duyurdu! Türkiye'nin en hızlı metrosu yolcu rekoru kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın, 16 Şubat'ta 44 bin 467 kişiyle yolcu rekorunu tazelediğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda seyahat eden yolcu sayılarına ilişkin bilgi verdi. Hattın 2023'te açıldığını hatırlatan Uraloğlu, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 16 Şubat'ta 44 bin 467 kişiye hizmet vererek, yolcu rekorunu tazeledi. Hattımız bugüne kadar bir günde taşıdığı en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, bu hattın önceki rekorunu, 6 Ekim 2025'te 42 bin 921 yolcu ile kırdığını anımsattı.

"Bugüne kadar hattı 28,6 milyon yolcu kullandı"

Hattın yolcu sayısının her geçen gün katlanarak artmaya devam ettiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Hattımızın Kargo Terminali-Kağıthane etabının 2023'te hizmete sunulmasından bu yana 28,6 milyon yolcuya hizmet verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, birçok "en"i bünyesinde barındıran Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nın, İstanbul'un en uzun metro güzargahlarından biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin en hızlı metrosu, İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her ay ortalama yaklaşık 1 milyon yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine imkan tanıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5'i, Gayrettepe İstasyonu'muzu kullanıyor."

