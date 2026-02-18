Nevşehir'den korkunç haber! Anne baba ve 8 aylık bebek ölü bulundu

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde anne, baba ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti. Doğantekin ailesini yok eden soba faciası oldu. Ailenin karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri ortaya çıktı.Abone ol
Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünden gelen haber korkunç. Köyde yaşayan 27 yaşındaki Sefer Doğantekin, eşi 27 yaşındaki Azime Doğantekin ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin'den haber alamayan yakınları eve gitti.
Evde ölü bulundular
Eve girdiklerinde anne Azime, baba Sefer ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe'yi hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekiplerince anne, baba ve bebeğin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde fenalaşan ailenin yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Ekiplerin evdeki incelemesi devam ediyor.