Yargıtay'da AYM seçimi: En yüksek oyu Mustafa Karayıldız aldı

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın Mart ayında dolacak görev süresi öncesinde, Yargıtay’da kritik bir seçim gerçekleştirildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan oylama sonucunda Mustafa Karayıldız, Oğuz Dik ve Şaban Kazdal aday olarak belirlendi. Üç isim arasından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçilecek yeni üye, Yüksek Mahkeme'de 12 yıl boyunca görev yapacak.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle, boşalacak üyelik koltuğu için Yargıtay cephesinde kritik bir seçim gerçekleştirildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan oylama sonucunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak üç kişilik aday listesi netleşti.

YARGITAY’IN ADAY LİSTESİNDE İLK ÜÇ İSİM

Anayasa Mahkemesi’ne Yargıtay kontenjanından seçilecek üyenin belirlenmesi amacıyla sandık başına giden Yargıtay üyeleri, tercihlerini yaptı. Yapılan sayım sonuçlarına göre en yüksek oyu alan isimler şu şekilde sıralandı:

Mustafa Karayıldız: Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi (58 oy)

Oğuz Dik: Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi (45 oy)

Şaban Kazdal: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Üyesi (44 oy)

Bu sonuçlarla birlikte, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nden iki, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nden ise bir üye AYM adaylığı için listeye girmiş oldu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın görev süresi Mart ayında resmen sona erecek. Yargıtay tarafından belirlenen bu üç isim, Gökcan’ın görev süresinin tamamlanmasının ardından resmi olarak Cumhurbaşkanlığı makamına bildirilecek.

Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine sunulan bu üç aday arasından bir ismi tercih ederek Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesi olarak atayacak.

12 YILLIK GÖREV SÜRESİ

Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek olan yeni üye, Türkiye’nin en yüksek yargı mercii olan Anayasa Mahkemesi’nde 12 yıl boyunca görev yapacak.

HASAN TAHSİN GÖKCAN HAKKINDA

Görev süresi dolacak olan Hasan Tahsin Gökcan, 2014 yılında dönemin Cumhurbaşkanı tarafından AYM üyeliğine seçilmişti. Gökcan, 12 yıllık görev süresinin dolmasıyla birlikte Yüksek Mahkeme’deki mesaisini tamamlamış olacak.