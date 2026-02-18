BIST 14.524
Kayseri'de ortaokulda çıkan kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada, 1 öğrenci bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu'nda, 8. sınıf öğrencileri B.A. ve A.B.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. bıçakla A.B.K'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.B.K, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. B.A, polis tarafından gözaltına alındı.

