İstanbul'da yol kenarında ceset şoku!

Anadolu Ajansı
Bayrampaşa'da otoyol kenarında bir erkeğe ait cesedin bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 Şubat'ta O-3 Otoyolu'nun Sağmalcılar Viyadüğü mevkisinde yol kenarında Mehmet Gür'e ait cesedin bulunmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli U.O'nun viyadükten aşağı inip çıktığını tespit etti.

15 suç kaydı...

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çeşitli suçlardan 15 kaydının olduğu tespit edildi.

