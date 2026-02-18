2026 dünyanın en güçlü özel timleri sıralaması açıklandı! Bordo bereliler kaçıncı sırada? Zirvedeki ülke...
|
2026 yılına ait “dünyanın en güçlü özel timleri” sıralaması kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye’nin elit askeri birliği Bordo Bereliler listede üst basamaklardaki yerini korurken, zirvede bulunan ülke ve ilk 10’daki güç dengesi dikkat çekti. Peki listenin ilk sırasında hangi ülke yer aldı? İşte 2026’nın en güçlü özel timleri sıralaması…
2026’nın en güçlü özel timleri listesi savunma dünyasında büyük yankı uyandırdı. Türkiye’nin gözde askeri birliklerinden Bordo Bereliler, operasyon kabiliyeti ve uluslararası alandaki başarısıyla listede yine üst sıralarda yer alarak dikkatleri üzerine çekti. 2026’nın en güçlü özel timleri...
126
25. SOG – İSVEÇ
• Özellik: Hassas operasyon kabiliyeti
• Başarı: NATO destekli görevlerde etkin rol
226
24. FSK – NORVEÇ
• Özellik: Zorlu iklimlerde operasyon yeteneği
• Başarı: Barışı koruma görevleri
326
426