Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Adalet Bakanına söylüyorum belki o heyecan içinde o tavrı fark etmediniz, müsamaha göstermek zorunda kaldınız. Dönüp 'çek şu elini be adam' demeliydiniz. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanının üstüne kimse el koyamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi. TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni ve sonrasında yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çıkışta bir grup başkanvekilinin Gürlek'in omzuna elini koyduğunu ifade etti.

"Adalet Bakanına söylüyorum belki o heyecan içinde o tavrı fark etmediniz..."

"Ramazan günü böyle bir şey sakın yapmayın"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tutuklu ve hükümlülerin görüşme süresine ilişkin sözlerini eleştiren Davutoğlu, "Ramazan günü böyle bir şey sakın yapmayın. Bırakın tutuklu ve hükümlüler aileleriyle, avukatlarıyla rahatlıkla konuşsunlar." dedi.

"Böyle ekonomi mantığı olur mu?"

Ticaret Bakanlığının ramazan öncesinde tavuk ihracatını durdurma kararı verdiğini anımsatan Davutoğlu, "Güzel, içeride halk ucuz et yesin. Peki ramazan ayından sonra kaybedilen pazarları, bu ihracatçılar tekrar nasıl kazanacaklar? Bütün o pazarlara 'bir ay bekleyin tavuk yemeyin, biz sonra tavuk göndereceğiz' mi diyeceksiniz? Böyle ekonomi mantığı olur mu?" diye konuştu.