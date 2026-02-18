Müsavat Dervişoğlu'ndan emekli ikramiyesi çıkışı! Numan Kurtulmuş'a sorular sordu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin, en az asgari ücretin yarısı kadar olması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili konuşurken Numan Kurtulmuş'a sorular sordu. Dervişoğlu, "Eşit ve onurlu Türkiye vatandaşı Kürtler, bu ülkede Afgan göçmeni mi ki sen onu entegre edeceksin? Kimse teröristle kardeşini karıştırmamış sen şimdi kimle kimi barıştırıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet diledi.

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına değinen Dervişoğlu, hükümeti eleştirdi.

"Teröristlere umut hakkı vermenin ve ona kılıf uydurmanın peşinde koşulduğunu" iddia eden Dervişoğlu, "Bu işin nereye varacağını bile bile yapıyorsunuz. Kürtlere en büyük kötülüğü siz yapıyor, tüm milletin tamamını da bu büyük tuzağa çekiyorsunuz. Entegrasyonmuş, eşit yurttaşlıkmış, barışmış…" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu sözlerinin devamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u hedef aldı.

Dervişoğlu, "Eşit ve onurlu Türkiye vatandaşı Kürtler, bu ülkede Afgan göçmeni mi ki sen onu entegre edeceksin? Numan Kurtulmuş, sana soruyorum. 40 sene, 50 bin insan terörden hayatını yitirmiş, millet ise birbirine her zaman kenetlenmiş, kimse teröristle kardeşini karıştırmamış sen şimdi kimle kimi barıştırıyorsun? Önce bir söyle bakalım, sen Türkiye’yle barışık mısın? Sen Türk milletiyle barışık mısın? Sen bu ülkeyi kuran mücadeleyle, onu kuran anlaşmayla, Lozan’la, onu kuran önderle, Mustafa Kemal Atatürk’le barışık mısın? Evvela bunların cevabını ver" diye konuştu.

Bu gece ilk sahur ile ramazan ayına kavuşulacağını anımsatan Dervişoğlu, vatandaşların sekiz senedir imsakiyeyi değil, market fişini kontrol ettiğini dile getirdi. İktidarın ekonomi politikalarına işaret eden Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balıkesir'de, Iğdır'da, hayvan mı üremiyor? Konya'da buğday, Trakya'da pirinç mi yetişmiyor? Akdeniz'de turunç, İzmir'de üzüm mü yetişmiyor? Aylık yüzde 6,6, yıllık 31,7 çıkan bu gıda enflasyonunun sebebi nedir? Topraklarımıza hastalık mı dadanmıştır? Mahsulü ekecek, toplayacak kol gücü mü bitmiştir? Hayır. Memleketin üzerine karabasan gibi çöktükleri için bereket kesilmiştir. Aksi halde, savaştaki Rusya'dan, Ukrayna'dan, kutuptaki Kanada'dan daha kötü durumda olmazdık. Çoğu çöl olan Sudan, yaptırımlarla, savaşlarla yaşayan İran bizden daha iyi durumda olmazdı. Bu tabloyu iklimle açıklayamazsınız. Toprağın verimsizliğiyle açıklayamazsınız. Çiftçinin becerisiyle hiç açıklayamazsınız. Bu tablonun tek bir sebebi vardır. Kasıtlı kötü idare."

Hükümetin tarım politikalarını ısrarla asla değiştirmediğini kaydeden Dervişoğlu, ithal ederek, geçici sabitlemelerle gıda fiyatlarının kalıcı biçimde düşürülemeyeceğini vurguladı.

Ramazan kolisi fiyatının yıllar içinde yüzde 1500 arttığını savunan Dervişoğlu, "Aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı fitre tutarına baktım. Bu sene 240, geçen sene ise 180 liraydı Yüzde 35 artmış. Fitre yüzde 35 artmışsa asgari ücret niye yüzde 27'de kalmış." diye konuştu.

Müsavat Dervişoğlu, anayasaya göre Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) en az yüzde 1'inin tarıma ayrılması gerektiğini ancak Türk çiftçisinin 23 yıldır yasal hakkını alamadığını, ürettiğini değerinde satamadığını ileri sürdü.

Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminin de alarm verdiğini iddia eden Dervişoğlu, "Emekli ödediği primin karşılığını alamıyor. Çalışan içinse ne emekli olmak mümkün ne de emekli olup geçinmek. Bugün emeklimiz, bu kadar 'zam' diye inliyorsa, bayram ikramiyesine bel bağladıysa, bunun gerçek sebebi nedir?" görüşünü paylaştı.

Emekli bayram ikramiyesinin bu yıl 5 bin lira olacağı iddialarına dikkati çeken Dervişoğlu, "2026'da 5 bin lira olursa dahi tablo değişmeyecek. Bu bir bayram ikramiyesi mi? Yoksa emeklilere verilen sadaka mı? Bir zamanlar asgari ücretin yüzde 62'sine denk gelen ödeme, bugün yüzde 13'e düşmüşse burada artıştan değil ancak erozyondan söz edilir." değerlendirmesinde bulundu.

Emekliye verilen desteğin, ekonomik gerçekliğe göre belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Bize göre, emekliye bayramda verilecek ikramiye en az asgari ücretin yarısı kadar olmalı ve iki bayramda da verilmelidir." dedi.

Avrupa Birliği ile ilişkiler

Geçtiğimiz hafta Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC) değinen Dervişoğlu, konferansın terör örgütü SDG'nin gövde gösterisine dönüştüğünü savundu.

Konferans kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin görüştüğünü anımsatan Dervişoğlu, "Bizim açımızdan ilginç olansa Suriye heyetinin içinde Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan SDG elebaşları Mazlum Abdi ve İlham Ahmed'in de bulunmasıdır." sözlerini sarf etti.

Dervişoğlu, "PKK'nın emir komuta zincirine bağlı oldukları açıklanan bu isimlerin, devlet temsili içerisinde yer alması bir sorun değil midir? SDG, Suriye'de anayasal bir pozisyona mı kavuşmuştur? Abdi ve Ahmed, Suriye hükümeti içinde resmi bir görev mi üstlenmiştir?" sorularını yöneltti.

Hükümetin dış politikasını eleştiren Dervişoğlu, "Sahada kazanılanın masada geri verilmesinin muhakkak önüne geçilmeli ve Suriye'nin üniter yapısı teröristlerden arınmış vaziyette muhafaza edilmelidir. Beklentimiz, hariciyemizin ve iktidarın ortaya çıkan bu absürd duruma tepki göstermesi ve hala kanunlarımıza ve kurumlarımıza göre terörist olarak adlandırılan isimlerin komşu ülkelerin diplomatik delegasyonlarına girmesinin önüne geçilmelidir." ifadesini kullandı.

ABD'nin, Avrupa ile arasındaki ilişkileri yeniden tanımlamaya yönelik çabasının olduğuna işaret eden Dervişoğlu, bu durumun Türkiye'yi Avrupa güvenliği için kilit bir aktör haline getirdiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin, "Avrupa ortak nükleer caydırıcılık programı"nın oluşturulmasını desteklemesi ve bu projenin içinde yer alması gerektiğini belirten Dervişoğlu, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler yeniden tanımlanmalı, artık hiçbir şekilde ilerlemeyen AB üyelik müzakerelerinin yerine kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması tartışılmalıdır. Gümrük Birliği'nin ve vize politikalarının durumu, buradaki en başat konular olmalıdır. Türkiye'deki savunma sanayisi firmalarına Avrupa güvenliğine katkıda bulunmaları için ticari imtiyazlar tanınması, AB savunma bütçesinden pay ayrılması konuşulmalıdır." diye konuştu.