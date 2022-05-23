Fatih Altaylı 'Alevilikle ilgisi yok' deyip ekledi: CHP seçmeni genel merkezi basıp yerle bir eder

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına CHP yönetimi ve medya kesin gözüyle bakmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda Muherriem İnce'den 3 puan fazla oy alabileceğini iddia eden Fatih Altaylı, "Bu seçim genel merkez hatasından kaybedilirse, CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder" uyarısı yaptı.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirdi. "Kemal Bey CHP içindeki bir grubun, bir kliğin adayı olabilir. Hatta parti teşkilatı da Kemal Bey’in adaylığını isteyebilir" diyen Altaylı şöyle devam etti:

Alevilikle, sunnilikle ilgisi yok...

"Peki halk ister mi! İyi Partililerin kaçta kaçı ister, Saadetlilerin kaçta kaçı ister, Demokratların, DEVA’lıların, Geleceklilerin kaçta kaçı! Bırakın onları bir kenara mecburen oy verecek bile olsa CHP’lilerin kaçta kaçı ister Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday olarak görmeyi? CHP’nin tamamı istese, biraz da merkez sağdan gelse alacağı oy Muharrem İnce’nin 3 üstüdür, bilemedin 5 üstüdür. Konunun da öyle Alevilikle, Sünnilikle alakası yoktur."

Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak sindiremediği Kılıçdaroğlu...

"AK Parti çok yıpranmış olabilir, ekonomik kriz çok kötü vuruyor ve vuracak olabilir. Ama olmaz" diyen Fatih Altaylı, "Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Türkiye’nin içine sindiremezsiniz. İstanbul mitingine 2 milyon kişi toplasınız da fark etmez." ifadelerini kullandı.

Seçim genel merkez hatasından kaynaklanan bir nedenle kaybedilirse...

Yapılması gereken şeyin aday belirlemeden önce çok geniş ve güvenilir bir anket yapmak ve onun sonucuna göre doğru adayı belirlemek olduğunu ifade eden Fatih Altaylı, "Ama şunu çok açık söyleyebilirim. Yanlış adayla gidilecek bir seçimin kaybedilmesi halinde CHP diye bir parti kalmayacaktır. Bu seçim genel merkez hatasından kaynaklanan bir nedenle kaybedilirse, emin olun CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder. Altında sadece siz kalmazsınız" ifadesini kullandı.

Kendi adayı olarak Mansur Yavaş'ı işaret etti

"En iyi aday seçilebilecek adaydır" diyen Altaylı, "Muhalefet açısından o adayın kim olduğunu da herkes biliyor. Zannederim Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş’ın adını ilk söyleyenim" dedi.