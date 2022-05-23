Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde kripto para birimlerini yerin dibine soktu

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, kripto para birimlerinin “hiçbir şeye dayanmadığını”; riskleri anlamayan, her şeyi kaybedebilecek ve büyük hayal kırıklığına uğrayabilecek insanlar için endişeli olduğunu, bu yüzden bu piyasanın düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

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Kripto para piyasasında sabitkoinlerle ilgili yaşanan gelişmelerin ardından toparlanma çabası devam ederken, yetkililerin karşı çıkışları da devam ediyor. Son açıklamalar Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde'dan geldi.

Hollanda televizyonuna konuşan Lagarde, önümüzdeki dört yıl içinde meyvelerini vermeye başlayabilecek olan AMB’nin dijital euro projesi ile çelişen açıklamalarında kriptonun değerine şüpheyle yaklaştığını söyledi.

Bu açıklamalar, dijital para birimleri Bitcoin ve Ether’in geçen yılın zirvesine göre %50 düştüğü ve kripto paraların önemli bir dalgalanma yaşadığı bir dönemde geldi.

Lagarde, “Benim şahsi değerlendirmem, hiçbir değeri olmadığı, hiçbir şeye dayanmadığı, bir güvenlik çapası olarak hareket edecek hiçbir temel varlık olmadığı yönünde” dedi.

AMB Başkanı çıkarılması halinde dijital euronun ise farklı olacağını belirtti. Kendisinin olmasa da oğlunun kripto yatırımları olduğunu belirten Lagarde, oğlunun “özgür bir adam” olduğunu ifade etti.

Diğer bazı AMB yetkilileri de bu konuda endişelerini dile getiriyorlar. AMB Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panettanisan ayında kripto varlıkların “yeni bir Vahşi Batı yarattığını” ve 2008’deki yüksek faizli mortgage kriziyle paralellik gösterdiğini söylemişti.