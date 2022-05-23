BIST 2.390
DOLAR 15,94
EURO 17,01
ALTIN 953,83
HABER /  EKONOMİ

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde kripto para birimlerini yerin dibine soktu

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde kripto para birimlerini yerin dibine soktu

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, kripto para birimlerinin “hiçbir şeye dayanmadığını”; riskleri anlamayan, her şeyi kaybedebilecek ve büyük hayal kırıklığına uğrayabilecek insanlar için endişeli olduğunu, bu yüzden bu piyasanın düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Abone ol

Kripto para piyasasında sabitkoinlerle ilgili yaşanan gelişmelerin ardından toparlanma çabası devam ederken, yetkililerin karşı çıkışları da devam ediyor. Son açıklamalar Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde'dan geldi.

Hollanda televizyonuna konuşan Lagarde, önümüzdeki dört yıl içinde meyvelerini vermeye başlayabilecek olan AMB’nin dijital euro projesi ile çelişen açıklamalarında kriptonun değerine şüpheyle yaklaştığını söyledi.

Bu açıklamalar, dijital para birimleri Bitcoin ve Ether’in geçen yılın zirvesine göre %50 düştüğü ve kripto paraların önemli bir dalgalanma yaşadığı bir dönemde geldi.

Lagarde, “Benim şahsi değerlendirmem, hiçbir değeri olmadığı, hiçbir şeye dayanmadığı, bir güvenlik çapası olarak hareket edecek hiçbir temel varlık olmadığı yönünde” dedi.

AMB Başkanı çıkarılması halinde dijital euronun ise farklı olacağını belirtti. Kendisinin olmasa da oğlunun kripto yatırımları olduğunu belirten Lagarde, oğlunun “özgür bir adam” olduğunu ifade etti.

Diğer bazı AMB yetkilileri de bu konuda endişelerini dile getiriyorlar. AMB Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panettanisan ayında kripto varlıkların “yeni bir Vahşi Batı yarattığını” ve 2008’deki yüksek faizli mortgage kriziyle paralellik gösterdiğini söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Survivor fetvası olay oldu Hayrettin Karaman : Katılmak da izlemek de caiz değil
Survivor fetvası olay oldu Hayrettin Karaman : Katılmak da izlemek de caiz değil
Türkiye NATO kararını verecek! Kabine toplantısı bugün gündemde enflasyon da var
Türkiye NATO kararını verecek! Kabine toplantısı bugün gündemde enflasyon da var
Şırnak kırsalında etkisiz hale getirilen terörist PKK'nın mayıncısı çıktı
Şırnak kırsalında etkisiz hale getirilen terörist PKK'nın mayıncısı çıktı
Enflasyona endeksli tahvil açıklanıyor! Dövizde rahatlama bekleniyor
Enflasyona endeksli tahvil açıklanıyor! Dövizde rahatlama bekleniyor
Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor 23 Mayıs açık cezaevi uzatıldı mı son haber
Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor 23 Mayıs açık cezaevi uzatıldı mı son haber
Finlandiya bakanından Türkiye İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğine 'evet' diyecek iddiası!
Finlandiya bakanından Türkiye İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğine 'evet' diyecek iddiası!
Bilim Kurulu eski üyesi Alpay Azap'tan maymun çiçeği uyarısı: Buna pandemi diyoruz
Bilim Kurulu eski üyesi Alpay Azap'tan maymun çiçeği uyarısı: Buna pandemi diyoruz
Fatih Beyazıt'ta polisle şüpheliler arasında silahlı çatışma: Bir polis yaralı
Fatih Beyazıt'ta polisle şüpheliler arasında silahlı çatışma: Bir polis yaralı
Türkiye kişi başı çocuk sayısında liderliği Avrupa ülkesine kaptırdı rakamlara bakın
Türkiye kişi başı çocuk sayısında liderliği Avrupa ülkesine kaptırdı rakamlara bakın
Bill Gates ve maymun çiçeği virüsü ile ilgili bomba iddia!
Bill Gates ve maymun çiçeği virüsü ile ilgili bomba iddia!