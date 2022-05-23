Güven endeksi inşaat sektöründe düştü

Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükselirken inşaat sektöründe düştü.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs 2022 güven endeksleri verilerini yayımladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 6,1 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 1,7 artarken, inşaat sektöründe yüzde 2,2 azaldı.

Nisan ayında artmıştı

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 3, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 ve inşaat sektöründe yüzde 3 artmıştı.