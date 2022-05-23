Euro 6 ay sonra 17 liranın üzerine çıktı! Dolar ve altında sn durum ne?

İSTANBUL serbest piyasada yeni haftaya dolar 15,92 liradan, euro 16,9240 liradan başladı. Dolar yatay seyrini korurken, Euro/TL kuru 6 ay sonra tekrar aynı seviyeyi gördü ve 17 TL bandını geçti. Gram altın ise 954 liradan işlem görüyor.Abone ol
Döviz piyasasında dalgalanma sürerken, Euro tam 6 ay sonra kritik seviyenin üzerine çıktı. Serbest piyasada 15,9570 liradan alınan dolar 15,9590 liradan satılıyor. 16,9220 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,9240 lira olarak belirlendi.
Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz artış sinyallerinin etkisiyle küresel piyasalarda yükselirken, TL karşısında yüzde 1'den fazla değer kazanarak 17,00 lira seviyesini gördü. Böylece, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kur Korumalı Mevduat'ı açıklamasından 6 ay sonra yeniden aynı seviyeye yükselmiş oldu.
Dolar geçtiğimiz haftaya 15,63 TL sınırından başlamıştı. Cuma günü resmi işlem saatinin sonunda 15,90 TL’ye seviyesine gelmişti. Haftaya 16,33 TL'den başlayan euro ise 16,79 TL seviyesinde kapatmıştı.
Saat 13:00 itibariyle piyasalar: Dolar 15.91 lira seviyesinde işlem görürken, Euro 17 liranın biraz üzerinde seyrediyor. Gram altın ise 954 liradan satılıyor. Atının onsu ise 1.864 dolar seviyesinde.