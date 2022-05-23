Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! NATO'ya 'İpe un serme politikasından vazgeç' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, NATO'ya sert mesajlar verdi...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan NATO'ya bir kez daha sert mesajlar geldi. Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuşan Erdoğan, "İpe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır" dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

2027'ye kadar 6 adet yeni denizaltı daha...

- Biraz sonra yeni denizaltı projemizin ikincisi olan Hızırreis'in havuza çekimini yapacağız. Teknik özellikleri itibariyle gerçekten göz doldurmaktadır. Su altında 3 gün görev yapabilen denizaltılarımız 12 hafta boyunca ikmalsiz suda kalabiliyor. Milli torpidomuz Akya'yı entegre ediyoruz. Hızırreis'in 2023'te, Selmanreis'in de 2027'de hizmete girmesini planlıyoruz. 2027 yılına kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız.

- Daha 15-20 yıl öncesine göre hayal bile edilemeyen bu başarıları önemsiyor ancak yeterli görmüyoruz. Yerlilik oranımızı en üst düzeye taşımayı planlıyoruz. Hedefimiz milli denizaltı projemizi hayata geçirmektir. Hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Milli gemimizin inşasına 2025'te başlıyoruz.

- Dost bildiğimiz ülkelerin ihanetine, müttefik özellikle ilişkilerinin ayak oyunlarına rağmen bunu başardık. Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle ülkemize uygulanan haksız yaptırımları asla unutmadık. Teröristlere yönelik meşru harekatlarımız nedeniyle hedef konulduk. DEAŞ'la sahada göğüs göğüse mücadele ettiğimiz dönemde bile aklı hayale gelmeyecek iftiralara uğradık.

- Bize parasıyla verilmeyen silahlar eli kanlı terör örgütlerine bedelsiz olarak onbinlerce TIR'la aktarıldı. 15 Temmuz gecesi demokrasimize kasteden, 251 evladımızı şehit eden FETÖ'cü alçaklar birçok Avrupa ülkesi tarafından korundu. Bu devletler demokrasi düşmanlarını sorgusuz, sualsiz bağırlarına bastı. Suriye'de terör elebaşıları kırmızı halılar serilerek karşılandı.

Türkiye, müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir

- Türkiye ne savunma ihtiyaçlarının giderilmesinde, ne de 40 yıllık terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir. Ülkemiz çoğu zaman gizli açık yaptırımlara, tehdit, baskı ve şantajlara maruz bırakılmıştır.

İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara bırakamayız

- NATO'da ve üyesi olduğumuz diğer uluslararası kuruluşlarda oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken kimi müttefiklerimizle hala yaptırımların kaldırılmasını konuşuyor, özellikle İsveç'in şu anda bize karşı yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara koyamayız. Bunların makul bir izahı da yoktur.

- İttifak dayanışmasının en üst düzeyde tutulması gereken bir dönemde ipe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz.

Savunma sanayinde tarih yazmaya devam edeceğiz

- Ülkemiz hali hazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak pazarlayan 10 ülke arasında yer alıyor. Savunma sanayinde tarih yazmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi bu alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapana kadar durmayacağız.