BIST 2.358
DOLAR 15,79
EURO 16,85
ALTIN 945,04
HABER /  GÜNCEL

Selçuk Tepeli eşi kimdir kaç yaşında Selçuk Tepeli çocukları kaç tane?

Selçuk Tepeli eşi kimdir kaç yaşında Selçuk Tepeli çocukları kaç tane?

Hafta içi her akşam FOX ana haberi sunan deneyimli isim Selçuk Tepeli son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Haber sunarken sinirlenen ve bardağı fırlatan Selçuk Tepeli aslen İstanbul Silivri doğumlu ve 48 yaşında. Evli olduğu bilinen Selçuk Tepeli'nin eşi hakkında bir bilgi bulunmuyor. Çiftçi çocuğu olduğunu her fırsatta söyleyen Selçuk Tepeli'nin 2 tane çocuğu var.

Abone ol

FOX ekranlarında haftaiçi her akşam FOX ana haberi sunan başarılı sunucu Selçuk Tepeli son günlerin en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Yayınlarında sık sık çiftçinin sorunlarına yer veren ve çiftçi çocuğuyum diyen Selçuk Tepeli'nin haber sunarken sinirlenmesi ve bardağı fırlatması gündem oldu. Selçuk Tepeli'ye hak verenler kadar şov yapıyor diyenler de oldu. Bu gelişmenin ardından Selçuk Tepeli'nin hayatı yeniden merak konusu oldu. 48 yaşında olan Selçuk Tepeli aslen İstanbul Silivri doğumlu. Evli ve 2 çocuk babası olan Selçuk Tepeli'nin eşi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. 

1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı.

Nerelerde çalıştı: Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı.

Temmuz 2018'de Habertürk gazetesi kapandıktan sonra da bir süre Habertürk TV genel yayın yönetmenliğini yaptı. Birkaç ay önce bu görevi de bırakan Selçuk Tepeli Habertürk TV’de Gün Başlıyor programında sunucu - yorumcu olarak görev yapıyordu.Selçuk Tepeli, Eylül 2020 itibariyle Fox Ana Haber ile ekranlardaki yerini almaya devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçının hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçının hakemi belli oldu
İran'da korkutan deprem
İran'da korkutan deprem
PKK'dan nüfus sayımıyla fişleme
PKK'dan nüfus sayımıyla fişleme
Fatih Altaylı 'Alevilikle ilgisi yok' deyip ekledi: CHP seçmeni genel merkezi basıp yerle bir eder
Fatih Altaylı 'Alevilikle ilgisi yok' deyip ekledi: CHP seçmeni genel merkezi basıp yerle bir eder
NATO ülkeleri haritası 2022 NATO ülkeleri hangisi alfabetik sıralaması
NATO ülkeleri haritası 2022 NATO ülkeleri hangisi alfabetik sıralaması
Kırmızı et ve sütte fiyat krizinden sonra dana veremi korkusu! Tüketimi ile insana bulaşıyor
Kırmızı et ve sütte fiyat krizinden sonra dana veremi korkusu! Tüketimi ile insana bulaşıyor
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde kripto para birimlerini yerin dibine soktu
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde kripto para birimlerini yerin dibine soktu
Survivor fetvası olay oldu Hayrettin Karaman : Katılmak da izlemek de caiz değil
Survivor fetvası olay oldu Hayrettin Karaman : Katılmak da izlemek de caiz değil
Türkiye NATO kararını verecek! Kabine toplantısı bugün gündemde enflasyon da var
Türkiye NATO kararını verecek! Kabine toplantısı bugün gündemde enflasyon da var
Tansu Çiller'in siyasete dönüşü! Adalet Partisi lideri Vecdet Öz 'koltuğu bırak' diye tehdit ediliyorum
Tansu Çiller'in siyasete dönüşü! Adalet Partisi lideri Vecdet Öz 'koltuğu bırak' diye tehdit ediliyorum