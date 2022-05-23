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İsveç nerede haritadaki yeri İsveç başkenti ve bulunduğu kıta

İsveç nerede haritadaki yeri İsveç başkenti ve bulunduğu kıta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasına olumlu bakmadıklarını söylemesinin ardından gözler İsveç’e çevrildi. Birçok kişi tarafından İşveç nerede, hangi kıtada, nüfusu kaç soruları merak edildi. Başkenti Stokholm olan İsveç'te 2,4 milyon insan yaşar. İşte İsveç'in haritadaki yeri ve komşu ülkeleri

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasına olumlu bakmadıklarını söylemesinin ardından gözler İsveç’e çevrildi. NATO üyesi olmak isteyen İsveç’in nerede olduğu, İsveç haritadaki yeri vatandaşlar tarafından merak edildi. Başkenti Stokholm olan İsveç'te 2,4 milyon insan yaşar. İşte İsveç'in haritadaki yeri ve komşu ülkeleri

İsveç nerede: 
İsveç (İsveççe: Sverige) veya resmî olarak İsveç Krallığı (Konungariket Sverige), Kuzey Avrupa'daki İskandinavya yarımadasında yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşuları batı ve kuzeyden Norveç, doğudan ise Finlandiya'dır. İsveç bunun dışında güneyinde yer alan Öresund Köprüsü ile Danimarka'ya bağlıdır.

İsveç nüfusu kaç:
Yaklaşık 450.295 km² olan yüzölçümüyle İsveç, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en büyük üçüncü ülkedir. Ülkenin toplam nüfusu 10,4 milyondur ve kilometrekere başına 25 kişi ile nüfus yoğunluğu düşüktür. Ancak nüfus yoğunluğu güneye doğru gidildikçe ivmeli şekilde artar. Ülkedeki halkın %85'i kentlerde yaşar. İsveç'in başkenti aynı zamanda ülkedeki en büyük kent olan Stokholm'dür. Başkentte 1,6 milyonu merkezde olmak üzere 2,4 milyon insan yaşar. Ülkenin diğer büyük kentleri sırasıyla Göteborg ve Malmö'dür.

İsveç, meclis sistemine sahip, meşruti monarşi ile yönetilen bir ülkedir. Ekonomi bakımından gelişmiş bir ülke olan İsveç, The Economist'in Demokrasi İndeksi'ne göre birinci sırada olup Birleşmiş Milletler'in 2019 İnsani Gelişme Endeksi'ne göre de 7. sıradadır. Ülke bunun yanında 1 Ocak 1995 tarihinden beri bir Avrupa Birliği ülkesidir.

İsveç, Orta Çağ'dan beri bağımsız ve tek bir ülkedir. Modern merkezi yönetim ise ilk defa 16. yüzyılda Gustav Vasa'nın kral oluşuyla başladı. 17. yüzyılda ülke İsveç İmparatorluğu'nu kurmak adına genişletildi. Ancak İskandinavya dışında fethedilen yerlerin büyük bir kısmı 18. ve 19. yüzyıllarda kaybedildi. İsveç'in bugün Finlandiya'da kalan doğu yarısı 1809'da Rusya tarafından ele geçirildi. İsveç'in yer aldığı son savaş ise 1814 yılında gerçekleşti.

İsveç hangi ülkelere komşu:
Bu savaş, İsveç'in, komşusu Norveç'i tek bir ülke altında birleştirmeye zorlamasıyla baş gösterdi. Kurulan birlik 1905 yılına kadar sürdü. 1814'ten beri İsveç, barış politikası izlemekte ve savaşa dayanmayan bir dış ilişkiler siyaseti gözetmekte, çıkan çoğu savaşta tarafsız kalmaktadır. İsveç, dünyanın eğitim konusunda en gelişmiş ülkelerinden biridir. 1-5 yaş arası çocuklar bir halk anaokuluna giderler. (İsveççe: förskola veya dagis). 6 ila 16 yaş arası zorunlu eğitim vardır.

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