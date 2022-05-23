İran'da korkutan deprem

İran’ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sistan-Belucistan eyaletinin başkenti Zahidan’ın Sercengel bölgesi olan deprem yerel saatle 12.06’da kaydedildi.
Depremin 16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Sistan-Belucistan Kriz Yönetim Ofisi Genel Müdürü Ali Rıza Şehreki, 5,5 büyüklüğündeki depremin yol açtığı hasarın tespiti için bölgeye inceleme ekipleri gönderildiğini açıkladı.
Sarsıntı Sistan-Belucistan eyaletinin başkenti Zahidan’da da hissedildi.
Huzistan'da 10 katlı bina çöktü
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde 10 katlı bir bina çöktü.
İran Kızılay Kurumuna ait Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abadan kentindeki Tehlenci Emiri bölgesinde 10 katlı iş merkezi yıkıldı.
Açıklamada, çevre illerden 4 arama kurtarma timinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.
Ölü ve yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.