Billur Kalkavan'a ne oldu hastalığı ne kanser mi Hamdi Alkan duyurdu

Zengin çocuğu olmak zor açıklaması ile günlerce magazin basınında yer alan sevilen isim Billur Kalkavan'ın son hali sevenlerini üzdü. Hamdi Alkan'ın acil şifalar diliyorum canım dostum notuyla paylaştığı fotoğrafta Billur Kalkavan'ın saçlarını kazıtması kanser mi sorusunu akıllara getirdi. Peki 59 yaşındaki Billur Kalkavan kimdir, hastalığı ne, kanser mi?

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Söyledikleri, paylaştıkları ve hayata bakışı ile sık sık magazin basınında konuşulan sevilen isim Billur Kalkavan'dan gelen son haberler sevenlerini üzdü. Son olarak zengin çocuğu olmak zor açıklaması ile günlerce gündem olan Billur Kalkavan'ın saçlarınızı kazıttığı son hali korkuttu. Akıllara Billur Kalkavan hasta mı, kanser mi soruları geldi. Peki 59 yaşında olan ve 2009 yılından beri kendisinden yaşça küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı ile birlikte olan Billur Kalkavan kimdir, aslen nereli?

Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Billur Kalkavan, son olarak "Zengin çocuğu olmak zor şey" açıklamasıyla adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili zor günler yaşadığı öğrenildi. Kalkavan'ın hastalığı, meslektaşı Hamdi Alkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.



Instagram hesabının hikayeler bölümünde Kalkavan ile fotoğrafını paylaşan Hamdi Alkan, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım." notunu yazdı.

Fotoğrafta Billur Kalkavan'ın saçlarını tamamen kazıtmış olması oyuncunun kanser olduğu şeklinde yorumlandı.

Billur Kalkavan kimdir:

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde doğdu Liseyi Amerika'da tamamladıktan sonra UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğa hayat verdi.

1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise reklam projesinde yer aldı. 2011 yılında HTV kanalında bir program yaptı

2012'de ise TV8’de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı.

Billur Kalkavan, uzun süredir kendisinden 21 yaş küçük olan Buğra Bahadırlı ile birlikte. Sık sık birlikte videolar çeken ve programlara katılan özel hayatlarına dair yaptıkları açıklamalarla gündeme geliyor.

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