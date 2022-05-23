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Dünyaca ünlü 'stencil' sanatçısı 66 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü 'stencil' sanatçısı 66 yaşında hayatını kaybetti

Gerçek adı Radhia Novat olan ve Miss. Tic ismiyle tanınan Fransız sokak sanatçısı 66 yaşında hayatını kaybetti.

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BBC'de yer alan habere göre; ailesi tarafından yapılan açıklamada, Miss Tic'in geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle öldüğü belirtildi. Aile, Miss Tic'in ölümüne ilişkin başka herhangi bir detay vermedi. 

 Miss Tic kimdir?
Miss Tic, graffiti tekniklerden biri olan 'stencil' sanatının (şablon sanatı) kurucularından biri olarak görülüyor. Sanatçının Paris sokaklarına yaptığı gizemli kadın figürleri, yıllar içerisinde kentin yaygın manzaralarından biri oldu. Sanatçı, 1997 yılında kamu malına zarar vermek suçlamasıyla kısa süreliğine tutuklanmıştı. Miss. Tic'in eserleri, Fransa ve farklı ülkelerdeki galerilerde sergilendi. Aynı zaman Miss. Tic, birçok ünlü moda markasıyla da işbirlikleri yaptı.

Stencil nedir?

Şablon oluşturma, nesnenin altındaki bir yüzeye pigment uygulayarak, sadece pigmentin yüzeyin bazı kısımlarına ulaşmasına izin vererek deseni veya görüntüyü oluşturan, tasarlanmış boşluklar ile bir görüntü veya desen üretilen bir sanattır.

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