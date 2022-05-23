Bingöl'de 33 yıl önce silahsız sivil kıyafetli 33 askeri kurşuna dizen PKK'nin katliamı unutulmadı

Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil kıyafetli ve silahsız 33 asker için duyulan acı dinmedi.

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Değişik şehirlerde 29 yıl önce acemi birliklerindeki eğitimlerini tamamlayan askerler, usta birliklerine gitmek üzere Malatya'daki toplanma merkezine teslim oldu.

Burada hazırlıkların tamamlanmasının ardından otobüse bindirilen çoğu acemi ve aralarında öğretmenlerin de bulunduğu silahsız askerleri taşıyan otobüsler, 24 Mayıs 1993'te Bingöl'e doğru yola çıktı.

Otobüsler, aynı gün saat 18.00 sıralarında Bingöl-Elazığ kara yolu Bilaloğlu köyü mevkisinde pusuya düşürüldü.

PKK'lı teröristler, otobüsten indirip kırsala götürdükleri sivil kıyafetli askerleri, sıraya dizerek şehit etti. Hain saldırıdan 3 asker yaralı kurtuldu.

Şehit 33 asker anısına, saldırının yaşandığı Bingöl-Elazığ kara yolunun 13. kilometresindeki Anıttepe mevkisinde 10 yıl önce temsili mezarlardan oluşan anıt yapıldı. Bu yıl bir hayırsever tarafından şehitlerin temsili mezar taşları yenilendi.

Temsili mezar, her şehit için bir bayrak ve bir anıttan oluşuyor. Şehitlerin temsili mezarlarında Anıtkabir ve şehitlerin kabirlerinden getirilen toprak da bulunuyor.

Araçlarıyla bölgeden geçen vatandaşlar, "33 Er Şehitler Anıtı"nı ziyaret ederek, şehitler için dua ediyor.

Şehitlerin isimleri ve memleketleri

Yaşları 21-26 arasındaki şehitlerin isimleri ve memleketleri şöyle:

"Abdullah Kara-Antalya, Adem Zongur-Kırıkkale, Ahmet Apak-Denizli, Ahmet Aran-Manisa, Ali Arar-Konya, Aydın Kuzey-Çanakkale, Baki Umutlu-Denizli, Birol İrfan Askar-Afyonkarahisar, Cavit Yaman-Samsun, Ercan Çobanoğlu-Denizli, Erkan Kaçan-Konya, Hasan Gültutan-Hatay, Haydar Aslan-Trabzon, Hikmet Özdemir-Malatya, Hilmi Şahin-Konya, Hüseyin Çelik-Denizli, İbrahim Erten-Konya, İlyas Uyar-Konya, Mehmet Öztürk-Denizli, Mehmet Tura-Adana, Mevlüt Özkan-Konya, Murat Elibol-Çanakkale, Murat Menteş-Bolu, Musa Sarıgöz-Osmaniye, Mustafa Koçanoğlu-Denizli, Mustafa Yılmaz-Konya, Nihat Odabaşı-Kastamonu, Ramazan Akkaya-Kastamonu, Selahattin Aysan-Isparta, Şenol Cansız-Samsun, Şeref Tay-Denizli, Uğur Bozacı-İstanbul, Ünal Kalafat-İstanbul."

"Bingöl halkı bu aslan parçalarını evlatları kabul ettiler"

Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal, AA muhabirine, şehit edilen 33 askerin acısını ilk günkü gibi yaşadıklarını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın, silahsız, savunmasız 33 kahramanı şehit ettiğini hatırlatan Baysal, 29 yıldır şehitleri törenle andıklarını belirtti.

Baysal, "Emin olun ki eğer o kahramanlarımızda silah olsaydı, hain, alçak, kahpe PKK terör örgütü ne o araçların önüne gelebilirdi ne de yolu kesebilirdi. Bu aslan parçaları artık Bingöllü. Bingöl halkı bu aslan parçalarını, evlatlarını, kendi evlatları gibi kabul etti. Bizim için Çanakkale'de, Conkbayırı'nda, Sarıkamış'taki şehitlerimiz neyse Bingöl'deki şehitlerimiz de aynı." dedi.

Bingöl'ün yıllarca terör örgütü PKK'nın saldırılarına maruz kaldığını anlatan Baysal, "Şu an ne terör örgütü PKK kaldı ne işbirlikçileri kaldı. Sınırda ordumuz görev yapıyor. Nerede gerekiyorsa ordumuz görev başında. Var olsun devletimiz. Devletimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Halen acıları yüreğimizde"

Anıtın ziyaretçilerinden Adem Kasar, Erzurum'a doğru yolculuk yaptıkları sırada "33 Er Şehitler Anıtı"na uğrayıp şehitler için dua okuduklarını belirtti.

Kasar, "Acıları yüreğimizde. Her yıl acımız tazeleniyor. Ailemle buradan geçerken yine ruhlarını şad edelim dedik. Vatan sağ olsun diyelim. Ruhları şad olsun, Rabb'im onları cennetiyle şereflendirsin. Umarım bir daha ülkemiz böyle büyük bir acıyla karşı karşıya kalmaz." dedi.

Halil İbrahim Odun da bölgeden geçtiklerinde mutlaka şehitler için dua ettiklerini dile getirerek, "Buradan her geçtiğimizde içimiz cız ediyor. Anıta geldik, Fatiha bağışladık, dua ettik askerlerimize. Her gelip geçtikçe de bu acıyı hissediyoruz." şeklinde konuştu.